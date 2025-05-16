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台灣零售永續獎／SOGO黃晴雯獲傑出人物獎

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
遠東SOGO董事長黃晴雯帶領團隊創造永續績效，個人榮膺「永續零售傑出人物獎」。 遠東SOGO／提供
遠東SOGO董事長黃晴雯帶領團隊創造永續績效，個人榮膺「永續零售傑出人物獎」。 遠東SOGO／提供

台灣永續能源研究基金會今年首度舉辦「台灣零售永續獎」，鼓勵零售業朝綠色、永續的消費與生產模式邁進。遠東SOGO百貨榮獲「綜合績效-典範獎」；並於單項績效獎項囊括四金一銀；董事長黃晴雯，更獲選「永續零售傑出人物獎」。遠東SOGO合計摘下七獎項，為獲獎數量最多的企業。

多年帶領公司邁向永續轉型的董事長黃晴雯，這次榮膺「永續零售傑出人物獎」。黃晴雯表示：「這個獎不屬於我，而是屬於遠東SOGO這支ESG明星團隊」，她推動企業永續從「由上而下」策略（Top-Down），逐漸轉型為「自下而上」落地（Bottom-Up），ESG已深植為遠東SOGO的DNA。

近年來遠東SOGO展開氣候治理，已累積超過220項國內外CSR／ESG大獎肯定。最新員工滿意度調查顯示，85％的員工認為公司對ESG高度重視，並願在工作中實踐永續；其中年資20年以上的員工，高達九成肯定ESG已融入日常營運。

2007年底，黃晴雯自媒體界轉戰商場，出任遠東SOGO董事長，她結合通路影響力和各項核心職能，帶領遠東SOGO從「合規營運」升級為「永續先行者」，並締造多項國內與亞太「第一」成就，使遠東SOGO有「永續模範生」美譽。

遠東SOGO也從2007年全年營收350億元，至2024年全年營收已成長至525億元。隨著大巨蛋「遠東 Garden City」今年底全面開幕，遠東SOGO在台北的四大據點（復興店、忠孝店、天母店、遠東Garden City）合計營業額將衝上500億元，將成台北市百貨市占第一。

黃晴雯秉持人文關懷的精神，2014年率先推動食安與供應鏈管理；2017年更領先政府政策目標，提前兩年全面禁用一次性與美耐皿餐具，開創「新食器時代」，全台遠東SOGO幾乎全數是環境部認證的環保餐廳。遠東SOGO提供員工福利，端出百貨最高薪、連續四年調薪，薪酬含獎金超越同業39%。

ESG SOGO 黃晴雯

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