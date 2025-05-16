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遠東SOGO百貨董事長黃晴雯…深耕ESG 勇敢向前

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

遠東SOGO百貨董事長黃晴雯長期投入公益與企業社會責任，近年更將遠東SOGO打造成零售業永續典範，是臺灣企業永續的代表人物。

早在2018年，黃晴雯就因戮力推動CSR（企業社會責任），獲選第一屆「亞洲頂尖永續超級女性」（Asias Top Sustainability Superwomen）殊榮，為台灣女性獲獎第一人；2023年榮獲台灣英僑商會（BCCT）「最佳企業領袖獎」（Business Leader of the Year），則是首位獲此殊榮的零售業領袖；去年憑「遠東 Garden City」大巨蛋拓點成效及網路聲量，登榜網路溫度計「台灣十大女性企業領袖」。

擔任董事長17年來，黃晴雯帶領公司轉型創新，締造史上最佳營業成績與最高企業價值；也逐步引領原本只著重EPS的百貨，成為創下諸多國內及亞太第一的「ESG永續模範生」。她分享心得：近年來能親身體會到美國作家梭羅所說，「良善是唯一不會失敗的投資！」而實踐永續，最大的受益者就是我們自己。

對黃晴雯而言，遠東SOGO不僅要成為「社會最好的企業」，更要做「對社會最好的企業」。她以「路走對了，就不怕遠」作為座右銘，持續鼓勵同仁深耕永續。在每半年一次的ESG高階主管會議上，也帶動各部門提出許多具體且具創新和延續性的永續提案。

黃晴雯坦言，當初要在這家營運成功、體質良好的「百貨金雞母」推動企業社會責任與永續發展，確實難被同仁列入優先事項；唯有自己先堅持走一段孤獨的路，隨著時間推移及國際趨勢演變，員工與利害關係人才會逐步跟上。因此，一開始就要相信自己，勇敢向前。

SOGO 零售業 黃晴雯

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