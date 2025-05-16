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台塑新智能揪伴攻儲能

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

台塑新智能昨（15）日宣布，與美國GE Vernova公司簽署「混合動力及儲能解決方案策略聯盟」合作備忘錄（MOU），雙方將整合電池儲能與燃氣發電領域專業技術與資源，攜手為台灣打造更具韌性、效率的能源系統。台美兩大公司聯手合作，推動台灣儲能關鍵技術實現與落地應用。

台塑新智能與GE Vernova的MOU簽約儀式在台塑新智能於彰濱工業區、全台規模最大磷酸鋰鐵電芯及模組廠舉行，台塑新智能董事長王瑞瑜與GE Vernova燃氣發電業務總裁暨執行長Eric Gray出席簽約，展現雙方對合作高度重視及長遠布局之堅定決心。

台塑新智能將聚焦電芯、模組與系統整合，GE Vernova則專注於儲能設備、工程服務與技術支援，雙方將尋求商業合作機會，進而共同推動混合動力及儲能解決方案，深入開發台灣在地市場需求。

王瑞瑜指出，國際預估2030年全球儲能累計裝置將會攀升至790GW/2,400GWh，即使國際經貿變局出現不確定性，能源自主與電力穩定依然是各國優先課題，儲能系統正是驅動再生能源普及與電網調節的核心技術。

GE 台塑 王瑞瑜

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