職感心教練／學習利他的智慧

「他不是需要我團隊的協助嗎？怎麼槍口對內還興風作浪呢？若認為對他的業務沒幫助，明說就好，有必要惡言相向，懷疑我團隊的功能？」

同事情緒激動地向我抱怨，即使一周過去，怒氣仍未平息。於是我問：「相信你的團隊做出的貢獻已經從終端客戶的回饋得知，過去幾年來並未收到任何抱怨，那麼對方突然如此對待你，是否發生了什麼事？」

同事這時才想起，對方因客戶採購策略調整而承受營收壓力。在這樣的高壓環境下，對方情緒明顯失衡，原本無關緊要的小事也被放大解讀，杯弓蛇影、反應過度，稍有差池便遷怒他人，動輒得咎，顯示出其情緒控管能力已受到明顯影響。

若對方真認為不需要你的協助，早就明確表態，又何須以如此非理性的方式表達？與其陷入對立，不如先安撫心中被激起的情緒漣漪，回到自己身上，細細覺察內心的想法與起伏，重新整理自己的狀態與立場。

將自己捲入糾結與抉擇的情境，往往源自於內在的阻礙與外在的干擾，也就是圍繞在「你」與「我」之間利益取捨的拉扯：我是為你鞏固業務，還是為我的團隊刷存在感？是在滿足你的需求，還是證明自身的價值？

關鍵不在選邊站，而是能否真誠表現關懷（利他），同時不讓自己感到壓抑與耗損（無我）。

《孟子．告子下》：「空乏其身，行拂亂其所為，所以動心忍性，增益其所不能。」提醒我們遇到難處或困境也是成長的契機。但若為了證明自己而情緒失控，火冒三丈，急於以行動反擊，證明對方錯誤，這樣激烈的情緒反應，使人陷入身心疲憊的狀態，反而與「磨鍊成長」的初衷背道而馳。

真正有價值的鍛鍊，可以藉由觀察自己情緒以及身體反應，讓念頭回到單純的自己身上，靜靜的覺察並感受它。

嘗試去看到對方內心世界、情緒、想法，先不加以評判，目的是幫助我們提升抗壓力、擴展能力，而不是讓我們在高壓下逐漸失去平靜與健康。

磨練不是自我消耗，而是適度挑戰、循序成長。唯有懂得在推進中善待自己，才能真正「增益其所不能」，而不是「失去本來所能」。如此，反而應該感謝對方給予我們機會來提升自己的高度。

《哥林多前書》第13章中關於愛的真諦，強調了愛的重要性及其無私和永恆的特質，也就是傳遞出利他、無我的真義。要能不委屈自己，得放下以自我為中心的執念，用利他的心態待人處事，才能獲得真正的內心解脫與平靜。

（作者是科技公司專案管理部門資深處長、實習企業教練）