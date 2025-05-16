行政治理／外交部發言人蕭光偉 要讓外界理解外交官

大學畢業後就投身在外交工作的蕭光偉，在接任外交部公眾外交協調會執行長兼外交部發言人後，體會到發言人工作真的不簡單，以前只是公務員、外交官，都會希望低調再低調，不過最近深刻的體會到讓外界理解外交官的工作，也是外交工作的一環。

父親影響 想為國家做事

雖然父母期待蕭光偉當一名醫生，但他選擇社會組，考上政治大學外交系，畢業後隨即參加外交官特考進入外交部工作。

蕭光偉自外交領事人員第35期結訓，於2002年進外交部服務，外派經歷橫跨美國、亞洲以及歐洲，曾派駐美國邁阿密、新加坡以及奧地利。在外交部曾在人事處、國組司以及亞太司服務。

蕭光偉說，自己會投身到外交工作，主要還是受到父親的影響，在他小時候，父親是工程人員，長年在國外工作，曾在沙烏地阿拉伯協助友邦建設，當時常常聽父親提及我國與沙國互動良好，甚至可以稱兄道弟的狀況，但就在1990年沙國突然與我方斷交，這件事讓他受到很大的震撼。

「隔年也換南韓與台灣斷交」蕭光偉說，在那段時間台灣的邦交國不斷流失，讓他萌生想為台灣做點什麼的念頭，因此他在高中分組時，不顧家人的建議，選擇了唸社會組，考上政大外交系，從此進入外交領域工作。

蕭光偉說，外交官的工作在外界看來是神秘的，且外交官大多帶著工作任務派任到各個國家，且不能長期待在一個地方太久，三至六年就要輪調一次，自己在單身的時候還好，但成家後，就明顯感受到家人很辛苦，因為小孩跟太太都必須跟著自己舉家遷移。

蕭光偉提到之前任駐外大使時，主要對口是當地的一些官方單位，多半不太需要面對媒體，所以當時的心態比較傾向是「我默默把事情做好，希望大家都不要來注意到自己」。

不過，現在蕭光偉的身分是發言人，必須要更清楚的讓外界知道外交部的工作在做些什麼，因此自己現在也會盡可能掌握資訊並做好準備，提供最準確的資訊，尤現在資訊爆炸的時代，大眾訊息獲取速度相當快，而這中間或多或少會出現錯誤資訊，或是偏離事實的說法，此時發言人就必須在第一時間修正外界流傳的錯誤訊息。

三大支柱 貫徹普世價值

有些時候外界對於外交部的工作有誤解，或是不太熟悉，蕭光偉說，就像外界都會對於台灣現在的邦交國不多這件事有所討論，但現在的外交工作其實已經不局限在建交上，而是更多元的聯繫與往來，舉例來說，台灣現在一直在強調民主陣營國家，就是希望能在這個基礎上，讓理念相同的國家站在同一陣線上，且過去我國外交都會被解讀為金錢外交，近年來外交方向也已改變。

就如外交部長林佳龍提出的「總合外交」將以民主（Democracy）、和平（Peace）、繁榮（Prosperity）三大支柱，與共享自由、人權等普世價值的理念相近國鏈結發展，共同確保台海以及印太區域和平，並推動經貿外交、促進彼此共榮。

蕭光偉說，這概念跟以往的外交方式有很大的不同，最大的重點是跟友邦或其他國家有實質往來，以互利互惠共榮的方式共創未來；這點也是發言人必須持續與國人溝通的部分。