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大車隊第1季展佳績 對今年展望有信心

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

大車隊（2640）持續增加計程車整體運力與服務品質、結合線上到線下資源、並重視用戶體驗，使55688 APP用戶數增加，第1季每股稅後盈餘(EPS)為2.15元，有信心在多元化發展後，預期今年(2025)年的營運可望再上層樓。

大車隊第1季合併營收為7.73億元，年增5.95%；營業毛利3.71億元，年增6.73%，營業利益1.57億元，年增12.05%，稅前淨利1.27億元，年增10.95%，每股稅後盈餘(EPS)為2.15元。

大車隊表示，第一季合併營收中的計程車媒合收入年增6.74%，主因是持續的多元行銷推廣強化品牌印象與好感度，同時以優質的乘車體驗搶占用戶數，故交通出行服務維持市場龍頭競爭優勢；生活服務媒合收入年增7.33%，成長動能主要來自「找專家」居家清潔、「潔衣家」洗衣服務及「即時快遞」快遞服務等。

另外，「找專家」居家清潔及「潔衣家」因應換季服務需求高峰，不僅服務供給即時跟上，服務品質也深獲肯定備受用戶的高度信賴；「即時快遞」服務穩健擴張，服務區域除了基隆、雙北、桃園、新竹與苗栗地區，5月起正式加入台中，逐步完善在地即時配送網絡佈局；平台周邊銷售收入來自於廣告收入持續穩定成長，平台周邊銷售收入年增4.08%。

呼應各縣市政府交通安全宣導，55688集團也提醒民眾，對於有孩子的家庭，可善用55688 APP中的代叫車、寶寶多元、女司機、路徑分享等貼心服務，讓您或學童搭車出行更加安全。除此，台灣大車隊與全台國高中小學合作學生專車，專車接送學童上下學，更與各縣市政府合作好孕專車和敬老愛心車隊，為孕婦、銀髮族群提供安心出行服務；同時連續10幾年榮獲全台計程車評鑑特優獎、優等獎，及業界唯一提供24小時真人客服，高品質的服務獲得官方肯定。

營收 計程車

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