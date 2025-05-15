AI驅動營運成長動能 Appier Q1營業利益年增近三倍

新創獨角獸Appier公布第一季財報，營收94億日圓，年增27%，在排除匯率影響下年增31%，若排除併購的一次性費用，EBITDA（息稅折舊攤銷前獲利）年增45%，達11億日圓，營業利益年增近三倍，達1.95億日圓。Appier表示，各地區業務穩健成長，利潤率持續提升，客戶流失率創歷史新低，進一步彰顯產品的高黏著度與客戶數持續擴大的動能。

Appier第一季營收達94億日圓，年增27%，在排除匯率影響後，營收年增31%，反映出穩健的市場需求與企業採用率持續擴增。

從各地區營運表現來看，東北亞地區營收年增37%，主要受惠於日本與韓國市場的強勁動能，特別是在電商產業表現亮眼。美國與EMEA地區則延續去年強勁表現，透過產業布局多元化與數位內容垂直產業的持續增長，實現營收年增32%。

從客戶結構來看，Appier表示，營收成長由均衡客戶結構組成，其中57%的增額營收來自既有客戶，突顯業務擴展性、深化企業滲透，以及穩健的客戶留存；其餘43%為新客戶挹注，主要來自數位內容與電商產業。整體企業客戶數年增15%，顯示Appier加速在各地區與多元產業拓展動能。

Appier毛利年增26%至48億日圓，在排除匯率影響下，毛利率提升至52.3%，主要得益於個人化演算法持續優化與新生成式AI技術導入，包括AI驅動演算法技術提升。

Appier於上一季末完成對AdCreative.ai的併購，整合後預計為Appier廣告雲、個人化雲與數據雲等全線產品，創造立即價值。Appier執行長暨共同創辦人游直翰表示，「這項整合是加速產品創新的催化劑，也標誌著我們從數據驅動的數位行銷決策，進一步拓展到創意智慧。透過此次整合，我們能發揮並放大綜效，加深AI技術優勢，進一步鞏固Appier在企業行銷領域的領導地位。」