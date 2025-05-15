台北國際電腦展即將開展 漢來美食業績旺

台北國際電腦展（COMPUTEX）即將開展，餐飲業當中漢來美食（1268）直接受惠，「島語」自助餐廳、中餐體系頂級粵菜「東方樓」業績開紅盤；其餘的業者王品（2727）、瓦城（2729）及乾杯（1269）等知名的業者，也都有望跟著商務客增加，帶動相關需求，業績增加新動能。

漢來美食是國內少數能直接受惠於COMPUTX台北電腦展業者，目前展期前後一周，南港漢來大飯店內的宴會廳、「島語」自助餐廳、中餐體系頂級粵菜「東方樓」，從18號開始發酵，包括電腦展的20至23日，整周的餐廳訂位全部客滿。

其中宴會廳來自電子大廠的會議專案場地租金，與去年同期相比就成長近五成。今年因為場租費較去年上漲兩成，加上廠商數量、租用天數增加，所以營收也相對上升。

另外島語自助餐在電腦展期間，就算非假日，每天午、晚兩個時段也都訂位客滿。適合商務宴客的東方樓，每天午、晚兩個餐期，同樣訂位客滿，每人人均消費約3,000元，展期5天預估可以替東方樓帶來破200萬營收。