打造千坪智能共享辦公室 貿協推出TAI-ONE SPACE新品牌

貿協6月將推出全新智能共享辦公室品牌「TAI-ONE SPACE」，在世貿1館2樓，打造全台唯一單層超過千坪的共享辦公室，整合貿協全方位資源為後盾，為中小企業、新創團隊、數位遊牧等工作者提供創新基地。

世貿1館是台北知名展覽空間，但貿協董事長黃志芳表示，其實世貿1館的2樓到7樓從1986年開始就有上千家國內外公司進駐，早已是一個完整的商業生態圈，貿協今年順應趨勢打造新品牌 「TAI-ONE SPACE智能共享辦公室」，期待能吸引更多公司進駐，注入更多的創新活力。

貿協指出，從共享交通、共享住宿到共享辦公空間，全球共享經濟與商務發展已形成趨勢，共享經濟的優勢在於「以租代買」、「分享分租」的新消費模式，對於新創團隊、數位遊牧者來說，能專注在事業發展，以更靈活的方式獲取資源，不再需要一次性投入龐大資本購置辦公空間，更減少辦公室的瑣事。

貿協在國際級會展場館內打造TAI-ONE SPACE，品牌定位為具有國際高度與在地連結的新工作場域，不僅提供一個辦公的地方，也提供更多商業連結與機會，打造一個結合新創基地和跨產業交流的平台，同時也結合貿協的資源，為進駐會員提供外館支援、拓銷商展、專業培訓等服務。

在空間設計方面，貿協表示，TAI-ONE SPACE擁有1200坪的單層開放空間，共有323席座位，是目前國內少見單一樓層最大規模的共享辦公室，有私人辦公室、專屬辦公桌、自由辦公桌、會議室等，並設置如電話亭、沙發休憩區、共享餐吧等大面積公共空間，整體規劃以「開放、彈性、共享」為核心理念，鼓勵使用者在各個角落激盪創意與合作。

貿協指出，不論是剛起步的新創團隊，或是已經發展穩定的企業，都可以進駐TAI-ONE SPACE，TAI-ONE SPACE將於6月17日正式開幕，現在已開放線上預約參觀。