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天天65折！foodpanda斥資逾億元推優惠 外送雙強競爭態勢再起

中央社／ 台北15日電
foodpanda今天宣布斥資逾1億元，攜手品牌方推平台史上最大規模優惠。圖／foodpanda提供
foodpanda今天宣布斥資逾1億元，攜手品牌方推平台史上最大規模優惠。圖／foodpanda提供

兩大外送平台合併案告吹後，foodpanda今天宣布斥資逾1億元，攜手品牌方推平台史上最大規模優惠，4500家合作店家將展開1個多月的「天天65折」活動，力拚業績年增8成，也藉此宣示台灣外送市場雙強競爭格局再起。

公平交易委員會於去年12月決議「Uber Eats與foodpanda兩大外送平台」禁止結合後，外界持續關注業者動態，foodpanda今天舉行發表會宣布，攜手品牌投入新台幣逾1億元，推出平台史上規模最大的優惠行動，此舉被外界解讀為合併案告吹後，台灣外送市場重新確立兩強競爭格局，foodpanda在台市占持續維持第一，優惠力道放大，也意味著市場競爭加劇、更為活絡。

foodpanda今天宣布，自5月19日起至6月29日推出「天天65折」活動，適用全台超過4500家合作店家。

foodpanda商務總監簡紫涵指出，這次優惠活動由foodpanda率先投入逾新台幣1億元，攜手品牌共同挹注資源、提出優惠，獲得30幾個連鎖品牌旗下各分店，以及多個獨立店，共計4500家據點響應，預計活動期間和去年同期相比，可帶動foodpanda業績成長8成，客單價提升3成，合作店家的業績可望跳增3倍。

簡紫涵強調，這不只是單一讓利活動，而是與品牌共同創造可持續、可優化的促購新模型，foodpanda具備規模，有能力透過數據分析與精準工具，幫助品牌有效放大行銷投資，轉化為實質營收與長期客群經營。

她透露，過去推出較小規模的優惠行動，就發現新客比例成長不少，每8名來客數就有1名新客，這次希望能獲取更高的新客比例。根據 foodpanda觀察，消費者最有感的3類優惠趨勢為「折扣優惠」、「免運門檻」與「品項加值」。

優惠活動推出後，外送員的運能是否可跟上，foodpanda表示，有額外加碼1000萬元的外送獎金，加上AI大數據媒合接單，端出的優惠會讓用戶「看得到，也吃得到」。

foodpanda 外送 新台幣

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