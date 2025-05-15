釋出5用地 新北國際AI+智慧園區標租案今公告招商

新北市政府推動產業升級再出招！「新北國際AI+智慧園區標租案」15日正式啟動招商，因應AI產業發展前景，本次釋出園區內5筆抵費地招租，盼引進AI相關製造業上下游，推動園區發展及在地經濟成長，打造智慧科技製造聚落。

經發局長盛筱蓉表示，新北產業基礎完備，市府近年從「韌性、創新、溫度」三大面向擘劃經濟政策，致力打造宜居宜業的發展環境。因應AI產業崛起，新北積極布局AI及晶片應用生態鏈，包含Google、ASML等國際企業相繼設點，並匯聚技嘉（2376）、鴻海（2317）、研揚（6579）等26家關鍵業者，新北更擁有全國近四分之一的製造業與資通訊產業聚落，展現雄厚的產業能量。

盛筱蓉指出，林口區具備良好交通條件與生活機能，不僅鄰近國道與捷運，市府亦與中央合作推動林口匝道增設、105市道新闢案及林口輕軌規劃等重大建設，提升整體可及性。生活方面，區域內擁有多所雙語學校與大型商場，兼顧產業與民生發展，成為企業設廠與員工安居的首選之地。

經發局說明，這次公告招商「新北國際AI+智慧園區標租案」三個區域5筆抵費地，分別為第1區面積12,541.07平方公尺（新頭湖段54、61地號）、第2區面積9,347.6平方公尺（新頭湖段68、69地號）、第3區面積8,509.04平方公尺（新頭湖段75地號）等土地，皆屬第三之二種產業專用區，歡迎光學精密儀器產業、電子通訊產業、電子零組件製造業及機械設備製造業等相關業者進駐。

經發局強調，未來園區內規劃辦理污水處理廠，讓園區兼顧產業發展及環境友善，除了拚經濟之外，因應氣候變遷的挑戰，市府把淨零減碳設計手法融入園區內，要求開放空間留設、符合綠建築規範、建築基地退縮等設計方式，讓民眾可以走入園區，創造宜居的永續環境。另外，對於投資企業更有一系列投資抵減與稅務優惠政策，更具投資誘因。

本案開放6月10日（上午9點至12點）、7月4日（上午9點至12點）現場看地服務，另訂於7月1日上午10時整於新北市府行政大樓1樓（彭園）辦理「2025 新北市土地招商暨媒合說明會」，收件截止至8月12日下午5時止，歡迎有意願的業者把握投資良機。