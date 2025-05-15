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輝達落腳台北花博？北市5潛在地段周邊房價比一比

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
北士科作為台北最後一塊大型重劃區，房價親民。圖／永慶房屋提供
北士科作為台北最後一塊大型重劃區，房價親民。圖／永慶房屋提供

輝達（NVIDIA）海外總部選址備受關注，傳出可能落腳台北市花博園區、松山機場周邊、南港或北士科等地，帶動相關區域房市討論熱度攀升。業者統計，花博與松機周邊住宅均價高達每坪80.9萬元，南港具交通樞紐優勢，北士科則因房價相對親民成為最實惠選項。業者指出，輝達若落腳台灣，將吸引高階人才進駐，進一步推升房市需求與發展潛力。

各界關注輝達海外企業總部選址，永慶房屋統計，五大潛在地段，其中呼聲最高為台北花博園區，2024年其平均房價達80.9萬元，近五年漲幅22.4%，與松山機場旁土地並列最高。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，花博園區腹地廣大，交通便利，且距離北士科不遠，有望串聯科技廊帶發展，但鄰近圓山遺址，開發可能受古蹟影響，需更多時間和成本。

松山機場旁軍方土地鄰近機場與捷運，南邊為生活機能完善的民生社區，2024年房價同樣達80.9萬元，漲幅21.4%，但腹地狹小且年底才能交地，是否符合輝達需求尚待評估。

南港區台電CR-1土地與調車場周邊均價約78至79萬元，近五年漲幅最高達35.3%。南港隨著軟體園區與商場進駐，生活機能及交通日趨完善，未來若輝達落腳南港，有望加速區域發展。

北士科作為台北最後一塊大型重劃區，房價親民，2024年均價52.2萬元，生活機能及交通便利，景觀宜居，成為五大潛在選址中最實惠的選項。

陳金萍指出，輝達若落腳台灣，將吸引高階人才湧入，推動區域房市需求升溫，房價有望水漲船高。但選址到正式進駐仍需時間，且過程存在變數，投資者應持續關注輝達最終公布的選址。

輝達海外總部可能選址的台北市五大地點平均單價。圖／永慶房屋提供
輝達海外總部可能選址的台北市五大地點平均單價。圖／永慶房屋提供

松山機場 輝達

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