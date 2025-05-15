房市冷建商大撤退 專家：北台灣520檔期推案量慘縮27%

520檔期將至，房市卻陷寒冬。住展雜誌預估，北台灣本檔期推案量僅剩1926億元，年減幅達27.2%，創近年最大跌幅。專家指出，建商普遍採取避險觀望策略，其中台北市更驚見推案腰斬六成，創下最大退場潮，不僅無百億元大案，半數行政區掛零，新北、桃園亦同步緊縮。在總體經濟不確定、政策干擾陰霾猶存，加上買氣低迷，建商延案態勢鮮明，全年房市冷風恐已成定局。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，近年520檔期表現與總體環境息息相關。2020年因史上大降息，2019與2024年台股熱絡，建商推案曾突破兩千億元；反觀2021至2023年，及去年9月，包括2021年的房地合一稅2.0與預售屋實價揭露、2022年央行連續升息、2023年平均地權條例修法上路，和2024年9月的寬限期限制措施，再加上銀行房貸放款緊縮，都波動此檔期供給量，建商保守以對。

觀察台北市不同行政區，陳炳辰表示，今年台北市推案僅248.5億元，年減59.3%，無百億元大案，僅大同區「毅聯涼州街案」達50億元，各行政區中以中山區3案為最多，另有信義、松山、中正、南港、士林、內湖等6區掛零，高房價環境下買氣乏力，建商進場保守。

另外，新北市年減294.6億元，推案量約928億元，雖有中和「左岸明珠」、新店「寶鈺」、三重「甲山林市政帝寶」等三案突破百億元，撐起市場，但多數行政區如永和、土城、蘆洲、樹林、五股無新案，整體氣氛保守。

桃園市推案量約588億元，年減幅15.9%，以「長耀辰」為唯一百億案，其他如「福樺春天」、「皇普MOMA-悅慕」為少數亮點，多數區域案量未達50億元，推案區域與數量明顯縮水。

宜蘭地區非房市熱區，本檔期僅推出25.8億元，年減幅28.5%，多為內需導向，推案動能原就有限。

新竹則逆勢增量至136億元，年增75.3%，但因去年基期偏低，實際僅有7案，指標案為新豐鄉富宇建設新案，其餘案量體不大，竹北無新案，東區僅1案，建商多採觀望策略，聚焦去化餘屋。