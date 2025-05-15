台塑新智能與GE Vernova簽MOU 台美結盟合攻儲能新市場

台塑新智能15日宣布，與美國GE Vernova公司簽署「混合動力及儲能解決方案策略聯盟合作備忘錄」（MOU），雙方將整合電池儲能與燃氣發電領域專業技術與資源，攜手為台灣打造更具韌性、效率的能源系統。此次合作為台美兩大公司強強聯手，更是台灣儲能關鍵技術實現與落地應用的重要基石。

台塑新智能與GE Vernova的MOU簽約儀式，特別選在台塑新智能於彰濱工業區、全台規模最大磷酸鋰鐵電芯及模組廠舉行，台塑新智能董事長王瑞瑜與GE Vernova燃氣發電業務總裁暨執行長Eric Gray親自出席簽約，展現雙方對合作高度重視及長遠布局之堅定決心。

台塑新智能將聚焦電芯、模組與系統整合，GE Vernova則專注於儲能設備、工程服務與技術支援，雙方將尋求商業合作機會，進而共同推動混合動力及儲能解決方案，深入開發台灣在地市場需求。

王瑞瑜指出，國際預估2030年全球儲能累計裝置將攀升至790 GW / 2,400 GWh，即使國際經貿變局出現不確定性，能源自主與電力穩定依然是各國優先課題，而儲能系統正是驅動再生能源普及與電網調節的核心技術。全球電池技術路線多元發展，磷酸鋰鐵已躍升主流， 台塑新智能布局初期即聚焦磷酸鋰鐵，具備技術能力及資源整合領先優勢，彰濱電芯廠已穩定量產，將優先供應台灣市場，兌現公司對電池產業鏈國產化的承諾，此次攜手GE Vernova更是強化雙方優勢，為台灣儲能產業注入長遠動能。

GE Vernova於2024年自美國奇異（GE）分拆成立，致力於成為一家以使命為導向、專注能源需求成長的公司，提供涵蓋能源價值鏈的先進技術與解決方案，促進全球電氣化及去碳化。台灣是再生能源與儲能應用的重要市場，與台塑新智能的合作不僅展現GE Vernova在亞太地區的布局擴展，也呼應對於台灣長期在地能源韌性發展的重視。

台塑新智能總經理劉慧啓表示，簽訂MOU以後，雙方首波合作將聚焦於彰濱電芯及模組廠建置一套國產化儲能系統，作為技術驗證與示範應用基地。此套系統整合雙方核心技術，打造高安全、高效能、以及高穩定性之儲能解決方案，也將成為後續合作專案的示範架構及國際聯手的成功典範。

台塑新智能致力於深化台灣新能源產業，發展國產鋰鐵電芯、具備規模化電池模組生產能力，自行開發電池管理系統、建構完整技術資源，從上游、中游到下游建立長期且穩固的產業鏈，此次與GE Vernova策略結盟，將進一步鞏固台灣儲能系統於再生能源發展的 關鍵角色，策畫新能源長遠藍圖。