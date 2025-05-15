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去年汐止房價年漲10.8%領跑新北市第一環 專家曝三大紅利

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。圖／聯合報系資料照
房市示意圖。圖／聯合報系資料照

中信房屋研展室彙整實價登錄，對比去年與今年第1季新北市外圍第一環行政區的平均房價，其中以汐止的表現最為亮眼、房價年漲幅高達10.8%，其後分別是三重9.8%、中和7.4%、新店5%、永和3.7%、板橋1.7%。

中信房屋汐止中興加盟店經理張輝昌指出，汐止房價基期低，又享有交通紅利與產業紅利，發展潛力不可小覷，對於有自住需求或打算長期持有的購屋族來說，現在正是進場布局的好時機

張輝昌指出，汐止的房價表現能在新北第一環行政區中脫穎而出，主要得益於三大關鍵優勢。首先，汐止的房價基期相對較低，目前汐止的房價仍普遍落在4字頭上下，不僅是新北第一環中房價最親民的區域，而且與附近的港湖地區每坪成交價動輒9字頭以上的行情相比，更顯現出強勁的價格優勢與補漲潛力。

其次，張輝昌指出，近年新北市政府積極推動「大汐止經貿園區」計畫，吸引了眾多國際大廠與企業的進駐，為區域注入穩定的就業人口與居住需求。

最後，張輝昌表示，歷經多年等待的捷運汐東線已於今年3月正式開工動土，預計2032年完工通車，此項建設將大幅提升汐止的交通便利性，對區域房市而言無疑是一大重要利多。

對於汐止的購屋建議，張輝昌表示，「福德生活圈」是相當受到北市輕移民青睞的區域之一，該區塊生活機能成熟，擁有中興市場、全聯超市、連鎖餐飲與豐富的在地攤商，日常採買相當方便，且未來捷運汐東線也計劃將於此設站，更增添交通利多。

此外，張輝昌分析，福德生活圈緊鄰內湖，車程約10分鐘即可抵達東湖地區，地理位置優越，通勤便利性高，因此也成為不少南港、內湖及汐止科學園區上班族的購屋首選。

張輝昌說，目前福德生活圈內以總價1,000～1,500萬元左右的一至兩房中古華廈詢問度最高，買方族群以首購族與小家庭為主，購屋需求穩定。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，未來隨著捷運汐東線的建設，以及區域產業與人口紅利逐步顯現，汐止房市發展前景相當值得期待，房價繼續保持穩健成長的可能性很高。尤其在當前整體房市氛圍偏向觀望，市場進入相對冷靜期，屋主普遍願意讓價、買方議價空間大，反而是自住型買方與長期置產客群進場的好時機。

中信房屋研展室彙整實價登錄，對比去年與今年第1季新北市外圍第一環行政區的平均房價，其中以汐止的表現最為亮眼、房價年漲幅高達10.8%，其後分別是三重9.8%、中和7.4%、新店5%、永和3.7%、板橋1.7%。中信房屋提供
中信房屋研展室彙整實價登錄，對比去年與今年第1季新北市外圍第一環行政區的平均房價，其中以汐止的表現最為亮眼、房價年漲幅高達10.8%，其後分別是三重9.8%、中和7.4%、新店5%、永和3.7%、板橋1.7%。中信房屋提供

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