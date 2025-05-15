「首泰信義」捷運共構商辦再創價 每坪190.5萬寫次高

近年商用不動產需求不斷增加，也帶動商辦的價格，根據實價登錄最新資料顯示，今年2月大安區「首泰信義」的一般事務所戶別，成交總價約1.86億元，共116.3坪，每坪190.5萬元，創該棟商辦交易新高價，且僅次於「統一國際大樓」的222.8萬元，成為目前2025年台北商辦單價次高交易。

台灣房屋忠孝延吉加盟店店長黃哲斌表示，「首泰信義」是信義安和站的捷運共構案，樓下即為捷運出口，地處大安和信義區的交界精華地段，樓高34層，3至19樓規劃為一般事務所產品。

黃哲斌指出，去年「首泰信義」就以每坪成交價185.8萬元拿下台北市商辦單價冠軍，堪稱蛋黃區中的豪辦代表之一；20樓以上則為88至180坪的豪宅，去年高樓層戶，也有每坪成交價211.8萬元的交易紀錄，是兩百萬俱樂部豪宅之一。

第一建經研究中心副理張菱育分析，未來隨著台北市核心區域土地供應持續減少，加上海外資金回流與台商擴展需求，台北商辦市場的單價走勢預期將持續穩定成長。