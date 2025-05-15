快訊

收容所白貓「不會洗臉」被嫌髒醜沒人要 志工喊冤：滿臉鬍渣不是牠的錯

8成靠「血壓」！10藝人閃兵價碼、交保金額一次看 役政司揭可能罪責

藝人「閃兵集團」可能下場曝 有逃兵得繳100萬給公庫

聽新聞
0:00 / 0:00

「首泰信義」捷運共構商辦再創價 每坪190.5萬寫次高

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。圖／聯合報系資料照
房市示意圖。圖／聯合報系資料照

近年商用不動產需求不斷增加，也帶動商辦的價格，根據實價登錄最新資料顯示，今年2月大安區「首泰信義」的一般事務所戶別，成交總價約1.86億元，共116.3坪，每坪190.5萬元，創該棟商辦交易新高價，且僅次於「統一國際大樓」的222.8萬元，成為目前2025年台北商辦單價次高交易。

台灣房屋忠孝延吉加盟店店長黃哲斌表示，「首泰信義」是信義安和站的捷運共構案，樓下即為捷運出口，地處大安和信義區的交界精華地段，樓高34層，3至19樓規劃為一般事務所產品。

黃哲斌指出，去年「首泰信義」就以每坪成交價185.8萬元拿下台北市商辦單價冠軍，堪稱蛋黃區中的豪辦代表之一；20樓以上則為88至180坪的豪宅，去年高樓層戶，也有每坪成交價211.8萬元的交易紀錄，是兩百萬俱樂部豪宅之一。

第一建經研究中心副理張菱育分析，未來隨著台北市核心區域土地供應持續減少，加上海外資金回流與台商擴展需求，台北商辦市場的單價走勢預期將持續穩定成長。

張菱育指出，辦公室高單價物件已成為市場關注焦點，有頂級豪辦蓄勢待發，像京華城改建的「京華廣場」，喊出每坪超過200萬元的價碼，因此未來幾年內可能出現更多破紀錄的商辦交易案。

根據實價登錄最新資料顯示，今年2月大安區「首泰信義」的一般事務所戶別，成交總價約1.86億元，共116.3坪，每坪190.5萬元，創該棟商辦交易新高價，且僅次於「統一國際大樓」的222.8萬元，成為目前2025年台北商辦單價次高交易。台灣房屋集團提供
根據實價登錄最新資料顯示，今年2月大安區「首泰信義」的一般事務所戶別，成交總價約1.86億元，共116.3坪，每坪190.5萬元，創該棟商辦交易新高價，且僅次於「統一國際大樓」的222.8萬元，成為目前2025年台北商辦單價次高交易。台灣房屋集團提供

商辦 捷運 豪宅

延伸閱讀

蔡壁如「直接下條子」指示京華城案 林欽榮：給我很大很大的壓力！

柯文哲京華城容積率弊案 林欽榮作證：多給1平方公尺都是圖利

作證柯文哲對「圖利」京華城知情？法官今傳喚林欽榮、林洲民

詐團女嫌桃機落網 手戴Richard Mille值一棟3000萬豪宅

相關新聞

去年汐止房價年漲10.8%領跑新北市第一環 專家曝三大紅利

中信房屋研展室彙整實價登錄，對比去年與今年第1季新北市外圍第一環行政區的平均房價，其中以汐止的表現最為亮眼、房價年漲幅高...

「首泰信義」捷運共構商辦再創價 每坪190.5萬寫次高

近年商用不動產需求不斷增加，也帶動商辦的價格，根據實價登錄最新資料顯示，今年2月大安區「首泰信義」的一般事務所戶別，成交...

上銀集團旗下邁萃斯新竹鳳山新廠啟航 目標1億美元產值

上銀（2049）集團15日宣布，旗下邁萃斯精密位於新竹縣鳳山工業區的新廠，已正式落成啟用。董事長卓文恒表示，邁萃斯現在有...

高雄添219公頃開發案！橋頭、楠梓啟動第三期都市計畫

為配合橋頭科學園區整體發展，高雄市橋頭與楠梓地區的都市計畫即將邁入第三期開發，內政部國土管理署表示，從5月9日起至6月8...

建商避風頭！北台灣520檔期大縮水 台北量減六成最多

打房、銀行房貸緊縮，建商保守以對，北台灣520檔期推案量縮水。據住展雜誌統計，今年北台灣520檔期新成屋與預售屋預估推案...

中裕董座張念原傳6月退休 潤泰生技第一代領航人全退場

潤泰集團轉投資的抗愛滋病新藥公司中裕（4147）將在6月3日召開股東會、進行董監改選，現任董事長張念原傳出將退休，告別台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。