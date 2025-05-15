快訊

收容所白貓「不會洗臉」被嫌髒醜沒人要 志工喊冤：滿臉鬍渣不是牠的錯

8成靠「血壓」！10藝人閃兵價碼、交保金額一次看 役政司揭可能罪責

藝人「閃兵集團」可能下場曝 有逃兵得繳100萬給公庫

電腦展晶華及寒舍艾美 住房、房價全面衝高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

今年的COMPUTX展期(5/20-5/23)，飯店迎商務客，台北晶華酒店及台北寒舍艾美酒店住房、房價全面衝高；台北晶華酒店住房率預計為94%、平均房價可達7,800元，住房率約92%，平均房價為約12,000元。

台北晶華酒店住房率預計為94%、平均房價可達7,800元，相較去年同期住房率約成長4%，平均房價約成長26%。住房客源主要為美國(25%)、日本(22%)和韓國(15%)，其中明顯增加的商務人士來自於美國及韓國。

台北晶華酒店指出，為爭取來台參加COMPUTEX的國際商旅訂房，台北晶華酒店亦推出以行政樓層和大坪數套房為主、搭配24小時商務管家服務的住房優惠專案，方便參展貴賓能在飯店進行商務會議。

2025年COMPUTEX4天展期期間，寒舍（2739）集團業績開紅盤。

台北喜來登2025年COMPUTEX目前展期住房率90%、平均房價5,700元，2024年COMPUTEX展期住房率88%、平均房價5,220元。相較去年住房率成長2個百分比、平均房價成長9%。

台北寒舍艾美酒店截至目前，2025年台北寒舍艾美酒店5月COMPUTEX展期期間(05/20至05/23)平均住房率約92%，平均房價為約12,000元。相較於2024年展期期間，平均住房率與平均房價約持平。

台北艾麗酒店截至目前統計，2025年COMPUTEX展覽期間住房率約為90%，2024年COMPUTEX展覽期間平均住房率為95%，距離去年仍差5%。2025年COMPUTEX展覽期間平均房價為7,300元，2024年為7,500元，相較去年少2%。

住房率 房價

延伸閱讀

證交所「臺灣智慧科技島主題式業績展望會」 精選鴻海等25家與會

電腦展下週登場 微星推AI筆電、友通秀邊緣運算

台股科技基金 回神

中保科第1季 EPS 1.59元 秀研發實力

相關新聞

去年汐止房價年漲10.8%領跑新北市第一環 專家曝三大紅利

中信房屋研展室彙整實價登錄，對比去年與今年第1季新北市外圍第一環行政區的平均房價，其中以汐止的表現最為亮眼、房價年漲幅高...

「首泰信義」捷運共構商辦再創價 每坪190.5萬寫次高

近年商用不動產需求不斷增加，也帶動商辦的價格，根據實價登錄最新資料顯示，今年2月大安區「首泰信義」的一般事務所戶別，成交...

上銀集團旗下邁萃斯新竹鳳山新廠啟航 目標1億美元產值

上銀（2049）集團15日宣布，旗下邁萃斯精密位於新竹縣鳳山工業區的新廠，已正式落成啟用。董事長卓文恒表示，邁萃斯現在有...

高雄添219公頃開發案！橋頭、楠梓啟動第三期都市計畫

為配合橋頭科學園區整體發展，高雄市橋頭與楠梓地區的都市計畫即將邁入第三期開發，內政部國土管理署表示，從5月9日起至6月8...

建商避風頭！北台灣520檔期大縮水 台北量減六成最多

打房、銀行房貸緊縮，建商保守以對，北台灣520檔期推案量縮水。據住展雜誌統計，今年北台灣520檔期新成屋與預售屋預估推案...

中裕董座張念原傳6月退休 潤泰生技第一代領航人全退場

潤泰集團轉投資的抗愛滋病新藥公司中裕（4147）將在6月3日召開股東會、進行董監改選，現任董事長張念原傳出將退休，告別台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。