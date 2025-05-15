電腦展晶華及寒舍艾美 住房、房價全面衝高

今年的COMPUTX展期(5/20-5/23)，飯店迎商務客，台北晶華酒店及台北寒舍艾美酒店住房、房價全面衝高；台北晶華酒店住房率預計為94%、平均房價可達7,800元，住房率約92%，平均房價為約12,000元。

台北晶華酒店住房率預計為94%、平均房價可達7,800元，相較去年同期住房率約成長4%，平均房價約成長26%。住房客源主要為美國(25%)、日本(22%)和韓國(15%)，其中明顯增加的商務人士來自於美國及韓國。

台北晶華酒店指出，為爭取來台參加COMPUTEX的國際商旅訂房，台北晶華酒店亦推出以行政樓層和大坪數套房為主、搭配24小時商務管家服務的住房優惠專案，方便參展貴賓能在飯店進行商務會議。

2025年COMPUTEX4天展期期間，寒舍（2739）集團業績開紅盤。

台北喜來登2025年COMPUTEX目前展期住房率90%、平均房價5,700元，2024年COMPUTEX展期住房率88%、平均房價5,220元。相較去年住房率成長2個百分比、平均房價成長9%。

台北寒舍艾美酒店截至目前，2025年台北寒舍艾美酒店5月COMPUTEX展期期間(05/20至05/23)平均住房率約92%，平均房價為約12,000元。相較於2024年展期期間，平均住房率與平均房價約持平。

台北艾麗酒店截至目前統計，2025年COMPUTEX展覽期間住房率約為90%，2024年COMPUTEX展覽期間平均住房率為95%，距離去年仍差5%。2025年COMPUTEX展覽期間平均房價為7,300元，2024年為7,500元，相較去年少2%。