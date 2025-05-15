台北電腦展即將開跑 六福萬怡、台北漢來迎小確幸商機
台北電腦展即將開跑，台北六福萬怡酒店、台北漢來大飯店，台北六福萬怡酒店迎小確幸商機。
台北六福萬怡酒店電腦展期間住房、粵亮餐廳及宴會廳都是接近全滿，宴會廳更是一年前即有廠商預定作為展間使用。
六福萬怡餐飲部分，粵亮餐廳，以經典廣式料理，成功吸引商務客，除了包廂近全滿，訂位也達9成5，敘日Buffet及酒吧則因型態不同，多以展覽期間現場客人為主，並推出參、逛展之餐飲優惠，凡用餐出示當月票跟或廠商通行證均享用餐8折。
台北漢來大飯店截至目前住房率逾9成，不包含展房營收，平均房價為$9,100，預估最後住房率達95-100%。
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