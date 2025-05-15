上銀集團旗下邁萃斯新竹鳳山新廠啟航 目標1億美元產值

上銀（2049）集團15日宣布，旗下邁萃斯精密位於新竹縣鳳山工業區的新廠，已正式落成啟用。董事長卓文恒表示，邁萃斯現在有新的廠房、新的機型與新聘進的員工，再加上連續二個月新機型GVP-8040+都接獲日本大廠億圓級訂單，這是好的開始，也是最好的時機。

卓文恒指出，新廠基地面積約1萬1,000坪，一期工程此次落成啟用行政樓4層及工具機製造廠，樓地板總面積達8,400坪，規劃為達1億美元營收的生產基地，在新竹縣政府的大力推動下落地生根。

上銀集團總裁卓永財秉持深厚的愛鄉情懷，選擇在故鄉投資，不僅推動新竹縣產業升級，更創造眾多在地就業機會，實踐企業社會責任。

卓文恒表示，邁萃斯秉持工匠精神，不斷提升技術與製造能力，強化機台的組裝品質、剛性與穩定性，為客戶提供最佳的齒輪加工解決方案，並持續朝全球高附加價值工具機領導品牌邁進。

近期推出兩款全新齒輪磨床，吸引高度關注。

其一為GVP-8040+，專為工程機械、建築設備、風力發電、礦業與起重機產業設計，適用於少量多樣且大型齒輪的高效加工。另一款GVC-0500則融合創成、成形及內齒研磨三大功能，瞄準新能源與電動車領域。

面對國際間戰事頻仍、貿易戰持續延燒與台幣升值等挑戰，台灣工具機產業普遍面臨壓力。邁萃斯選擇最艱難的轉型之路，穩健前行，致力於高精密機械的齒輪磨床，盼能成為台灣工具機產業的典範。

展望未來，卓文恒說，邁萃斯不僅滿足市場期待，成為亞洲少數能以產品價值對標歐美的設備製造商。如今，廠房已備、團隊齊心，新廠啟航再創高峰，續寫輝煌。