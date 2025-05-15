觀光署深耕歐洲市場 義大利推廣會吸引近百業者關注

為積極拓展歐洲來台旅遊市場，交通部觀光署於5月13日與14日分別在義大利羅馬與米蘭盛大舉辦台灣觀光推廣會。兩場活動共吸引近百位當地旅遊業界菁英與媒體代表熱情參與，推廣活動融合茶文化體驗、創意花式扯鈴演出及業者媒合洽談，充分展現台灣深厚的文化底蘊與多元觀光魅力，成功提升台灣在義大利市場的能見度與吸引力。

觀光署表示，義大利在去年已成為歐洲來台旅客的第五大來源國，顯示其市場潛力深具發展性。羅馬與米蘭兩場推廣活動順利舉辦，成果豐碩，並與今年3月5日台義雙方完成《空運服務協定》修約，形成相輔相成的推力。目前長榮航空（2618）每週直飛米蘭4班，華航（2610）則每週直飛羅馬3班；修約後，雙邊客運航班總量由每週7班大幅增加至19班，並新增威尼斯為直飛航點。此外，貨運部分也取得第五航權，將進一步促進台義雙邊的經貿與觀光交流。

觀光署長周永暉率領台灣觀光代表團出席兩場推廣活動，在致詞中強調台灣對義大利市場的高度重視，特別在今年走進羅馬與米蘭，誠摯邀請義大利朋友來台，親身體驗台灣獨一無二的旅遊特色。

他指出，義大利為世界著名的海鮮美食之都，而台灣亦擁有豐富且平價美味的海鮮料理，是義大利旅客絕對不能錯過的美食體驗。他也溫暖表示，台灣是一個充滿人情味的地方，人民友善熱情，珍珠奶茶更是台灣人款待來賓的日常誠意，歡迎義大利朋友來感受這份溫度與活力。

周永暉進一步介紹台灣四季皆宜、主題豐富的旅遊路線，從春季融合AI科技與藝術創意的燈會、夏季沿海鐵道之旅、秋季世界級自行車體驗，到冬季溫泉美食饗宴，以及多元觀光活動如台灣燈會等，邀請義大利朋友來台品味美食、賞美景，感受多元文化交融。

駐義大利代表蔡允中大使親臨羅馬推廣會致詞，指出台灣不僅是結合高科技與多元文化的現代島嶼，更是潛力十足的經貿合作夥伴。此次推廣活動不僅呈現台灣文化風采，更象徵台義雙邊交流進一步深化，有助於促進未來在觀光、文化與商貿領域的多元合作。

活動期間安排一對一業者（B2B）媒合洽談，深化彼此商務合作契機。義大利業者普遍對台灣旅遊資源表現高度興趣，表示將考慮把台灣納入其旅遊產品設計，並希望能獲得更多即時、實用的台灣觀光資訊，強化推廣效益。

為讓賓客實地感受台灣的好客文化，推廣會特別設有茶文化品茗體驗區，米蘭場更供應台灣道地珍珠奶茶與車輪餅，展現生活美學與待客之道；花式扯鈴表演融合創意與傳統，彰顯新世代對文化的創新詮釋，贏得現場滿堂喝采。活動壓軸抽出由航空公司贊助的台灣來回機票，掀起現場高潮，驚喜不斷。

今年自由行旅遊還可以參與相關活動還有機會抽中現金福氣獎，以及團體旅遊的優惠措施，觀光署誠摯邀請義大利民眾親自來台旅遊，探索驚喜、感受熱情。

展望未來，觀光署將持續整合政府與民間資源，透過多元行銷策略、航線布局及產業合作，強化台灣在歐洲旅遊市場的整體競爭力，吸引更多歐洲旅客來台，實現觀光永續與國際交流雙贏的目標。