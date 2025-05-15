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高雄添219公頃開發案！橋頭、楠梓啟動第三期都市計畫

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
擬定細部計畫草案。國土署提供
擬定細部計畫草案。國土署提供

為配合橋頭科學園區整體發展，高雄市橋頭與楠梓地區的都市計畫即將邁入第三期開發，內政部國土管理署表示，從5月9日起至6月8日止，將辦理為期30天的都市計畫公開展覽，並於5月19日至20日舉辦3場說明會，邀請民眾踴躍參與表達意見。

國土署說明，此次計畫主要是因應橋頭科學園區所帶動的交通、產業與人口成長需求，整合居住、商業與道路用地規劃，預計開發面積達約219公頃，規劃方向聚焦「在地就學、在地就業、在地就養」的生活願景，期望打造完整便利的生活環境，提升北高雄整體發展效益。

據規劃，公開展覽地點設於高雄市政府都市發展局、橋頭區公所及楠梓區公所，相關計畫書圖草案亦可至國土署網站下載，三場說明會時間為5月19日下午2時，地點在橋頭區公所；5月19日晚上6時，地點在仕隆社區活動中心；5月20日上午11時，地點在楠梓區公所。

國土署提醒，展覽期間內若有民眾或團體對計畫內容有具體意見，可提供書面陳情（格式不限），說明理由及建議內容，並附上位置略圖與聯絡資料，寄送至國土署或高雄市政府，待公開展覽期滿後，市府將彙整各方意見送內政部都市計畫委員會審議。

變更後主要計畫草案。國土署提供
變更後主要計畫草案。國土署提供

內政部 都市計畫

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