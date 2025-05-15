建商避風頭！北台灣520檔期大縮水 台北量減六成最多

打房、銀行房貸緊縮，建商保守以對，北台灣520檔期推案量縮水。據住展雜誌統計，今年北台灣520檔期新成屋與預售屋預估推案量1926.3億元，較去年實際推案量減少約718.8億元，年減27.2%，其中又以台北市衰退最多，年減近六成。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，回顧520檔期，2020年的史上大降息，與2019、2024年的台股大幅走熱，讓建商推案達2,000億元，不過2021年到2024年皆見政策干擾，包括2021年房地合一稅2.0、預售屋實價揭露，2022年央行連續升息，2023年平均地權條例修法上路，2024年9月則是央行選擇性信用管制，加上銀行房貸放款緊縮，都影響了今年的檔期供給量。

觀察各縣市520檔期預估推案量，台北市約248.5億元，年減59.3%，較去年同期少了361.5億元，主要是今年檔期均無百億元大案，僅大同區「毅聯涼州街案」總銷50億元為指標，12行政區中，以中山區推出3案最多，信義、松山、中正、南港、士林、內湖等6區未推案，高房價台北市在買氣薄弱當下更不吃香，建商進場牛步。

宜蘭地區僅推出約25.8億元，年減28.5%，陳炳辰指出，宜蘭地區非房市熱區，本以內需為主，檔期意義不大。

新北市推案量約928億元，年減24.1%，雖仍因地段優勢與大建商實力，有三案預估推上百億元，包括中和區的水岸宅「左岸明珠」、新店區央北重劃區的「寶鈺」、三重區二重重劃區「甲山林市政帝寶」，突圍房市冷氣團。

但其他新案方面，僅新店區的「敦南之森」案量來到約60億元，餘皆未達50億元，具備居住開發地段的行政區像永和區、土城區、蘆洲區、樹林區、五股區都不見新案身影，大環境弱化讓全台房市量體一哥新北市難置身事外。

桃園市推案量約588億元，年減15.9%，以龜山區A7地帶的「長耀辰」乃唯一百億元大案，另尚算亮點者為龜山區長庚生活區的「福樺春天」，與蘆竹區系列案「皇普MOMA-悅慕」來到60~70億元的案體，皆為在地知名建商而勇於上場，惟餘案都不及50億元，平鎮區、龍潭區未推案，楊梅區、八德區、觀音區、新屋區只推1案，一線桃園區僅2案，建商呈現一定謹慎度。

新竹地區出現逆勢量增，較去年同期增加58.4億元，年增75.3%，為136億元，主要是去年比較基期偏低，實際上今年此檔期只推出7案，突破50億元的指標案為新豐鄉的富宇建設新案，其他案量體都不大，而蛋黃區竹北市無新案亮相，東區僅1案，畢竟新竹核心地帶不比北北桃直轄市多，在地建商不急於開案，去化餘屋持盈保泰，逆勢也可以量制價。

陳炳辰分析，今年建商避風頭的延推心態明顯，不乏從329檔期延至520檔期，又或是再以拖待變，蛇年推案量難有期待，像是已聞樓梯響許久的桃園市青埔重劃區公園宅、新竹市東區的產業活化案、基隆市中山區知名系列案，和新北市林口新市鎮、台北市中正區北車周邊指標建案均不冒進。