「從天空轉戰土地」信義房屋周勁甫在房仲業找到一片天

信義房屋林口捷運店專案經理周勁甫，自空軍退役後，受疫情影響放棄飛行夢，毅然投入不熟悉的房仲產業。憑藉執行力與務實的態度，加上店長的提點與訓練，讓周勁甫突破成績平庸的撞牆期、大步成長，成功晉升為專案經理。

周勁甫大學主修航空機械，很早就立定志向要成為機長，因此投身空軍、計畫退伍後出國考取飛行執照。雖順利取得證照，卻因疫情影響民航業全面停擺，只能轉戰其他職場就業。一次偶然周勁甫接觸信義房屋，了解公司的制度優勢、保障等等之後，在幾經思量之下決定投身房產業、開啟房仲人生。

曾花5個小時等候客戶、不辭千里從林口前往台中只為服務客戶，秉持著真心為客戶著想、解決問題的信念，周勁甫將軍旅所培養的紀律與飛行訓練的耐心轉化為服務能量，獲得客戶高度信任而從專員晉升至專案經理。

但軍人背景出身的周勁甫，除了過渡期短暫於餐飲業服務，對於「人」的產業其實一片陌生，更因過往訓練以服從為主，初期面對客戶溝通時，難免邏輯思維較直線，較缺乏靈活應對與主動判斷的能力，雖然在店長的指導下已擁有不錯的基本功，但洽談時對自己沒有信心，經常需要仰賴主管陪同洽談，入行一陣子但在業績表現始終平平。

在信義房屋的輔導機制下，周勁甫被安排轉換至林口捷運店歷練，當時店長許書銘經過一段時間的觀察後，認為周勁甫有親和力、基本功不錯，更具備絕佳的執行力，只是在面對案件上需要更多靈活的思考，因此透過實戰來協助他強化應對策略、專業判斷。

靠著店長的提點再加上同分店學長，現職為林口捷運店長的李明哲從旁協助與自身的努力，周勁甫開始能夠獨立完成複雜交易，如脫胎換骨、能力大幅提升；接著在同一年裡，單月業績突破百萬、連續三日完成三筆成交案，在職涯上一路從專員、主任到專案經理。

這一轉變，不僅體現個人堅持與努力，也充分反映出信義房屋完善培育制度、組織文化，如何協助非相關背景的夥伴成功轉職、成長茁壯。周勁甫以自身經驗提醒有意加入房仲的新人，要選擇如信義房屋般制度完整、保障性高並且品牌力夠的公司，在訓練上比較完善，讓沒有經驗的人也可以順利上手、在房仲領域找到發光發熱的舞台。「在信義房屋，學長姐們總是很照顧後輩、不藏私的教學，不會是靠自己單打獨鬥摸索，職場菜鳥可以很放心的加入，因為我們是一群人、是團隊，一起共好！」