中裕董座張念原傳6月退休 潤泰生技第一代領航人全退場

潤泰集團轉投資的抗愛滋病新藥公司中裕（4147）將在6月3日召開股東會、進行董監改選，現任董事長張念原傳出將退休，告別台灣生技業。中裕在4月底提出新的董監提名名單中已無張念原的名字在內，代表潤泰集團的三位法人代表中，除了陳志全與曾達夢之外，中裕現任執行長張金明則首度被提名為董事。

中裕新的董監提名名單中，最新臉孔是自然人身分的前尹書田醫院院長、現任潤泰集團醫療體系執行長陳明村。外傳陳明村將在這次董事會改選中被推舉為新任董事長，帶領中裕邁向新紀元。

潤泰集團總裁尹衍樑投資生技逾20年， 先後投資了逾十家生技公司，最具指標的三大公司包括浩鼎生技、中裕新藥及泰福生技，合作對象都是海外天王級專家。不過這三大指標生技公司中，學名藥天王趙宇天創立的泰福生技，今年起正式改由保瑞主導發展後；浩鼎生技自創辦人張念慈辭世後，與前中院院長翁啟惠合作以醣科學實現新藥上市的宏圖，已在近日正式畫下休止符；如今隨著張念原傳出6月股東會後退休，代表潤泰集團在生技投資布局中，最主要的第一代領航人全數退場。

張念原是浩鼎生技創辦人張念慈的胞弟，在中裕新藥的前身宇昌生技時期，自國際大藥廠被延攬回台主掌公司對愛滋新藥的發展。據了解，張念原是以年紀已屆67歲為由想要退休，除了他之外，中裕的創立元老、財務長陳怡成也同樣以年過60為由，將在股東會後正式退休。

據了解，張念原退休後，中裕新藥董事會很有機會推舉陳明村擔任新任董座，陳明村是國內泌尿科權威專家，為國內醫界大老級人物，但隨著中裕後續將繼續推動愛滋病新藥發展，未來公司實際推動業務的將由張金明負責。

不過，未來的中裕新藥的發展策略，除了繼續長效性愛滋病新藥TMB-365/TMB-380的發展之外，公司的早期規劃-抗體藥物複合體（ADC）除了繼續探索愛滋病治療契機之外，也不排除首度進軍自體免疫疾病治療領域。

泰福生技近年來積極投入生物相似藥發展，但是後來多次取證進度不如預期，創辦人趙宇天也在2021年淡出，該公司去年下半年決議與保瑞藥業集團結盟，今年起由保瑞董事長盛保熙擔任泰福新董座，正式由保瑞集團主導未來營運發展，鎖定CDMO為發展主軸。

浩鼎隨著張念慈2022年底突然辭逝後，公司繼續投入治療三陰性乳癌（TNBC）的抗癌新藥Adagloxad Simolenin（OBI-822）／OBI-821三期臨床，但是隨著今年4月下旬OBI-822／OBI-821三期臨床其中分析數字不如預期，決議中止後續試驗；到了本月12日浩鼎董事會再度決議，另一項同屬Globo H醣脂類的OBI-833專案研發及二期臨床也決議中止，正式告別以醣科學實現新藥上市的夢想，浩鼎正式宣布，將資源投入次世代抗體藥物複合體（ADC）的開發。無獨有偶的是，浩鼎最初由張念慈延攬加入公司的研發長賴明添，近日也因生涯規劃申請於5月31日辦理退休。