淡海影城合約終止 宏泰人壽曝下一步規畫

淡海新市鎮「海都廣場」（原美麗新廣場）房東宏泰人壽與美麗新實業於去年底終止商場租約之後，14日又宣布與美麗新娛樂提前終止影城租約，至此美麗新集團全面退出經營。對此，宏泰人壽表示，目前穩定營運中，原營業商家大力支持並與商場續租，影城部分已陸續洽詢知名品牌及有意合作的廠商，不排除其他多元運用方式。

海都廣場是淡水唯一一間百貨商場，被視為肩負繁榮地方重任，擁8,000坪面積，其中，美麗新影城於2018年底開幕，美麗新廣場則在2019年2月開幕，不料6年後雙雙生變，宏泰與美麗新之間出現糾紛，宏泰人壽為確保公司權益，終止合約。

宏泰人壽指出，海都廣場目前穩定營運中，原營業商家大力支持並與商場續租，而宏泰人壽亦積極洽詢知名品牌以吸引更多商家進駐，而宏泰人壽秉持商場正向發展及有益於新市鎮居民的原則，對於各式合作模式皆樂觀其成，同時也商請公單位協助引商。

由於商場最大的賣點是影城，對附近的業主、建商都很重要，外界也關注未來是否有新的合作對象，宏泰人壽表示，影城依約近日才正式收回，日前已陸續洽詢知名品牌及有意合作的廠商，不排除其他多元運用方式。

宏泰人壽強調，淡水新市鎮發展潛力無限，各界皆預期在淡江大橋完工後，進一步帶動整個地區發展，因此海都廣場成為當地娛樂及消費重點中心的前景可期。宏泰人壽將持續推進各項招商計畫，並以當地居民期望為優先進行未來規畫。