95分藝伎咖啡化身日常手飲！黑沃咖啡全新二代店開幕

95分藝伎咖啡化身日常手飲！黑沃咖啡全新二代店「GEISHA PLUS」正式插旗台北精華地段-南京復興商圈，門市主打四款榮獲國際高分評價的藝伎咖啡，顛覆精品咖啡既有框架，就能在都市叢林中，輕鬆享受一杯95分的極致咖啡風味。

黑沃咖啡執行長林佩霓表示，二代店後續規劃今年在全台預計開出10家分店，第二店6月進駐彰化市區，第三店7月進新北市土城。目前黑沃咖啡在全台有50家分店，另在馬來西亞已開出80餘家分店、汶萊也有3家分店。

黑沃咖啡南京復興二代店GEISHA PLUS落腳於台北市中山區復興北路70號，主打「讓藝伎咖啡走入日常」。原本僅出現在咖啡冠軍賽事與高端杯測中的精品豆，現在在街頭就能輕鬆品嚐。

二代店新據點開幕即推出四款藝伎系列飲品，其中三款在5月火熱出爐的Coffee Review評比中獲得超高肯定：白藝伎95分、蜜桃藝伎93分、荔香花蜜藝伎93分。

根據全球權威評鑑平台Coffee Review，90分以上即可被歸類為「世界級精品咖啡」。黑沃這次以驚人的烘焙實力拿下高分佳績，不只讓台灣烘焙師的實力被國際看見，也讓這些原本高不可攀的頂級風味，成為每一位消費者都能日常享受的咖啡體驗。

為迎接開幕，黑沃GEISHA PLUS推出連串專屬優惠，回饋台北咖啡愛好者。5月15日開幕首幾日限定：每日中午12:00-13:00蜜桃藝伎／紅藝伎美式咖啡限量100杯只要10元，一人限購一杯，售完為止。

5月16日至5月31日會員專屬優惠，下載《黑沃APP》加入會員（或現有會員），所有藝伎飲品與手沖全面買一送一，平日出示會員還享飲品九折。

「下午茶優惠」即日起每日13:00-16:30，購買飲品搭配輕食，享輕食85折；「早安藝伎組合」07:30-09:30：購買任一花／果系列藝伎義式咖啡，送可頌或軟餅乾。

6月1日至6月30日，任選兩包藝伎咖啡豆、或10包濾掛包、或手沖飲品，享7折優惠（不含現場飲品）。

林佩霓說，黑沃咖啡品牌一向強調精品咖啡的高CP值與日常可得性，此次GEISHA PLUS店更將國際級藝伎豆帶入日常生活，不論是外送族、上班族、下午茶愛好者，甚至咖啡職人，皆能在這座「咖啡新據點」找到屬於自己的風味與放鬆空間。