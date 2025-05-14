新光三越推動上市 日系股東展現高度信任

新光三越昨（14）日舉行董事會，同意讓董事會決議的門檻下修，成為該公司推動上市的最大助力。

據了解，昨日董事會的議程主要討論修改公司章程，包括董事會未來的運作，將由過去三分之二出席，且要有三分之二董事同意，修改為回歸公司法，二分之一出席，且二分之一同意即通過議案。

由於目前三越伊勢丹持股42%，在13席董事、三席監察人中，擁有六席董事及一席監察人，而新光集團則擁有七席董事、二席監察人。依現行章程，必須有九席董事出席，超過六席同意，才能通過議案，主要是為了保護外資股東，未來只要七席出席、四席通過，就能完成議案。換言之，只要台方董事提案，達成共識，就可能通過議案。

為此新光集團代表還在會議上提醒日方董事，這樣可能會影響日方的權益，日方是否同意；新光金創辦人吳東進也透過視訊，提醒日方要留意自身權益。

不過，日方代表展現對董事會的高度信賴，認為這幾年合作下來，雙方溝通良好，為了日後能爭取新光三越上市，希望能夠降低門檻，讓議案更快速通過。