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新光三越推動上市 邁步…下屆董事會改選以穩定為原則

經濟日報／ 記者侯思蘋陳佩嘉／台北報導
新光三越推動上市，邁大步。聯合報系資料照
新光三越推動上市，邁大步。聯合報系資料照

新光三越推動上市，邁大步。新光三越昨（14）日召開董事會，通過修改公司章程中「董事會運作（決議）」條款，以降低決議門檻、提升董事會效率，完成上市前最關鍵的準備；至於下屆董事會改選，則「以穩定為原則」。

新光三越董事會昨日完成章程修改後，將於6月27日的股東會交付表決通過後定案。關於上市前其他應修改的章程，如董事會席次、引進獨董等機制等，則未列入討論，「因為上市是大事，無法一天做好」，將於董事會改選後，交由新的董事會安排。

新光三越董事會概況
新光三越董事會概況

至於董事會改選，市場預期，若無意外，新光三越極有可能在6月27日股東會後打穩定牌，維持董事長吳東昇、總經理吳昕陽的架構。

新光三越董事們認為，當前讓台中店順利恢復營運是第一優先要務，甚至比董事會改選更重要，做法上，須先穩定軍心，全力讓台中店復電、恢復營運，這是眼下最重要的事。

新光三越董事會歷經30年的台日友好、融洽共治，昨日董事會依往例全員出席，日方由新光三越副董事長、執行董事田中豊彥親自到場，其餘日方董事以視訊參與，至於台方的董事也全數與會，大股東新光金控創辦人吳東進，也採視訊出席。

據悉，新光三越昨日通過修改「董事會決議」的章程，從原本公司規定的須有三分之二出席、三分之二同意始為有效，修改為「過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之」，以符合未來在台上市後的公司法。

此次董事會前，各董事已經取得基本共識，且日方對於未來上市規劃也認同，因此同意讓「董事會運作運作（決議）」章程回歸台灣法規，讓董事出席與決議的比重下修。昨日另外一個議案，則是針對員工紅利的發放，進行公司章程修改，並無太大爭議。

新光三越 股東會 視訊

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