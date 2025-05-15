創業之星選秀／宏匯架構平台 帶新創成長

宏匯集團扶植新創不遺餘力，攜手北市府推動全台首宗以育成中心為核心的BOT案「內科之心」，並與工研院共同設立全台規模最大的「t.Hub內科創新育成基地」，自2020年落成以來，t.Hub的獨立辦公空間持續供不應求，整體進駐率穩定維持在九成以上，並成功招募逾300組新創團隊，展現強勁的育成動能。

經濟日報於2017年起舉辦創業之星選秀大賽，為創業者與投資者之間搭起平台，今年第九屆賽事合作單位為台大創創中心、鴻海科技集團，協辦單位包括中華開發資本、彰化銀行、國泰金控、日月光集團、台灣企銀、宏匯集團、台新銀行、t.Hub內科創新育成基地等。

宏匯集團指出，t.Hub以智慧物聯及人工智慧、大數據、雲端運算、數位內容及數位醫療、教育科技及循環經濟等五大創新領域為核心，持續吸引優秀新創團隊進駐，每年依需求，量身規劃超過百場專業講座和免費輔導活動，並深度鏈結產官學界資源，助力新創加速成長，t.Hub也積極打造交流平台，舉辦多場新創論壇，促成多元合作與創新火花。

宏匯集團表示，t.Hub將持續作為新創發光的起點，全面引領內科創新動能升級，擴大聚落效應，驅動產業鏈再造，為台灣新創生態系注入源源不絕的活力。提供免費輔導課程與資源，幫助新創團隊扎根成長，並整合政府創業資源，協助團隊申請各類獎勵補助計畫及提供募資管道。

此外，t.Hub也充分利用其空間優勢，為創業團隊提供場域驗證服務，協助提升曝光度，推動產品實現與驗證，並為進軍國際市場提供強力支持，推動台灣與全球科技生態圈的接軌。

宏匯集團表示，經濟日報舉辦創業之星選秀大賽以來，成功扶植多家台灣高成長潛力的新創團隊，並匯聚媒合資源，搭建與投資人的交流平台。今年創業之星選秀大賽將繼續號召國內成長中的新創公司參與，宏匯集團與t.Hub內科創新育成基地也將再次協辦並支持活動執行，挖掘台灣產業中最具潛力的明日之星。

本屆賽事即日起至5月16日（23:59）截止報名，一律採線上報名，報名資訊細節請掃描QR Code，或上活動官網：https://money.udn.com/ACT/2025/innovation/index.html登記。