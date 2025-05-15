潤泰生技第一代領航人 全退場

潤泰集團生技布局轉向，投資的三家生技事業第一代領航人全數退場。學名藥天王趙宇天創立的泰福生技（6541），今年起改由保瑞主導發展後；浩鼎生技自創辦人張念慈辭世後，與前中院院長翁啟惠合作以醣科學實現新藥上市的宏圖，近日畫下休止符；中裕新藥董事長張念原，傳6月股東會後退休。

中裕新藥將在6月3日召開股東會、進行董監改選，公司在4月底提出新的提名名單中，已無張念原的名字在內，代表潤泰集團的三位法人代表中，除了陳志全與曾達夢之外，中裕現任執行長張金明首度被提名為董事。

張念原是浩鼎生技創辦人張念慈的胞弟，在中裕新藥的前身宇昌生技時期，自國際大藥廠被延攬回台主掌公司對愛滋新藥的發展。據了解，張念原是以年紀已屆67歲為由想要退休。

另外，泰福生技隨著生物相似藥取證進度不如預期，創辦人趙宇天淡出，自今年起正式由保瑞藥業主導。