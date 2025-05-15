鋼鐵龍頭廠中鋼為產業注入強心針
新台幣升值、美國關稅風暴以及鐵礦等原物料價格波動等因素交錯，全球鋼鐵市場處於多重變化的轉折關鍵期，龍頭中鋼（2002）毅然全面調降6月盤價，為下游用戶帶來暖流，抵禦鋼市寒冬。
中鋼專家表示，鋼鐵需求疲弱，鐵礦石價格卻顯示韌性，預期2025年鐵礦價格預計將穩定在每公噸100美元，主要受到大陸鋼鐵生產維持高位支撐。
另個關注焦點在於新台幣升值，對鋼鐵業產生多方面影響。仰賴進口煤鐵的如中鋼等，進口成本降低減經成本負擔，但相對匯率升值使得台灣鋼鐵產品在國際市場上的價格競爭力減弱，可能影響出口表現。
值得注意的是擁有大量土地資產鋼廠，例如中鋼、中鴻、燁輝等，新台幣升值可能帶來資產重估的利多效應。
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