中鋼挺下游 6月開跌盤 有助燁輝、裕鐵等降低原料成本

中鋼（2002）昨（14）日開出最新6月盤價，全面下修熱冷軋鋼價，每公噸調降600元，同時搭配多元方案，應對近期新台幣大幅升值對出口造成壓力。下游的燁輝、裕鐵、盛餘等外銷鋼廠，也因原料成本降低，有利進一步視國際競爭情況調降報價爭取訂單。

中鋼董事長黃建智指出，中美關稅戰初步停火，由於美國視大陸為最大競爭對手，如今兩國的貿易談判得到共識，彼此關稅大幅降低，一般認為對台灣、日本、南韓以及越南等國的對等關稅幅度有機會進一步壓縮，國內產業將受到幫助，用鋼需求間接得到加持。

中鋼專家說，鋼市情緒好轉，但產銷基本盤低調，沒有重大利基，也沒有特別不好的因素，靜待景況緩步回溫，過度期需調降鋼價，加強幫助下游內外銷接單。

昨天中鋼6月新盤價，熱、冷軋、電鍍鋅、熱浸鍍鋅到電磁鋼片全面下跌，每公噸降價600元，主要外銷用戶燁輝、裕鐵、盛餘等，有利跟進調降報價爭取訂單，維持競爭力。

中鋼表示，近期美國熱軋鋼捲出廠行情略為回檔，但仍維持於每公噸1,000美元以上；另歐洲需求復甦緩慢，導致買氣保守觀望；中國大陸央行降準降息向市場提供長期流動性約人民幣1兆元，有利支撐市場需求。

原料方面，鐵礦砂價格持平於每公噸95~100美元，煉焦煤價格於185~195美元間盤整。中國大陸寶鋼6月平板類產品以平盤開出，鞍鋼則是平低盤；越南台塑河靜熱軋新盤每公噸調降17美元，亞洲鋼價呈弱勢盤整態勢。中鋼專家指出，美國關稅政策陸續與英國、大陸達成初步協議，經濟不確定性有望逐步趨緩。

中鋼為協助下游用鋼產業，下調6月盤價，同時依客戶產業特性，持續搭配多元方案，攜手下游搶單。