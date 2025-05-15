中油導入AI 提升營運效能

台灣中油積極推動數位轉型，近年將人工智慧（AI）與創新科技結合，廣泛應用於產、銷、儲及安環等各領域，透過AI技術導入，不僅有效提升營運效能，更打造出符合永續發展趨勢與市場競爭需求的智慧工場示範。

中油自2021年11月成立5G AIoT推動專案辦公室，將AI技術應用在製程改善、設備故障預知、智慧工安、環境保護及營運管理等面向，截至目前推動案件逾250件，預期全數完成後，可帶來數十億元效益（含增加收益、降低成本）。

中油舉例，在煉化三廠（大林廠、桃園廠及林園廠）分別擇定一個工場推動AI製程優化，另利用AI圖像辨識馬達電流故障頻譜，預知設備異常，減少發生非計畫性停爐等損失。

此外，中油與學術單位合作開發管線測漏與定位AI系統，今年初已完成民雄到新營管線區間的測漏與定位功能驗證，偵測時間從原耗費數小時大幅降至兩分鐘內，即時掌控風險並降低損失。

為提升大型光電案場巡檢作業效率，中油投入「無人機輔助太陽光電巡檢技術」開發，以「AI影像辨識方式」找出太陽能板的缺陷，取得「太陽能板缺陷影像識別系統」新型專利，並獲台灣創新技術博覽會發明競賽銀牌獎。

AI人才培育方面，112年獲得數位發展部「AI智慧應用暨人才淬鍊推動計畫」年度價值影響力獎，今年推動為期五年的AI人才培育計畫，自2024年至今年4月底辦理AI相關實體、線上學習及直播培訓課程，逾5,000人次參與。

中油在數位轉型推動上逐漸展現成效，未來將持續導入AI技術，提升整體經營效能，朝智慧化永續企業發展。