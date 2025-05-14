台中店王傳拚暑假復業 新光三越力保百貨龍頭地位

新光三越是全台最會賺錢的百貨公司，全台共有20個據點，許多品牌都是獨家代理，如吸引眾多粉絲朝聖的寶可夢中心與上月新開幕的任天堂旗艦店，吸引消費者上門光顧，進一步帶動人氣跟營收激增。近日傳出繼續力拚台中新光三越暑假恢復營業，全台百貨銷售第一的寶座。

分析台灣三大百貨營業概況，去年新光三越全台業績956億元、遠百業績610億元，遠東SOGO業績則為525億元，即可看出，即使少了台中店王258億元，新光三越仍可穩坐百貨龍頭寶座。

台中新光三越2月發生氣爆事故，暫時停業至今，坊間傳出新光力拚暑假前恢復營業或分層營業，新光三越則表示，在整建修復階段中，一切以安全第一為優先，依照所有相關規定，全力進行施工修復。

新光三越為國內百貨業龍頭，2024年全年營收達956億元，年增1.2%，稅後淨利超過30億元，今年元喊出千億營收目標，然而氣爆事故後，恐無法如期達成。

市場懷疑，少了百貨店王台中店約258億元業績挹注下，除了台中店王頭銜將換人做外，更恐衝擊新光三越百貨龍頭地位。

新光三越市占與營運實力不容小覷，新光三越在全台共有15店、20館，總營業面積近30萬坪，為全台量體最大的百貨公司，每年吸引超過1.3億人次顧客造訪。

儘管面對市場競爭、電商崛起與國際情勢變動等挑戰，新光三越在過去幾年仍展現穩定成長，凸顯出其精準選址和強大的品牌力。

此外，近年來儘管百貨市場競爭激烈，新光三越仍持續拓展版圖，並計劃每年至少開一間新店，今年8月新光三越台南小北門店將試營運，主打更年輕、流行的消費模式，此外，台北信義A11也將持續改裝，以保持市場競爭力。