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創新平台／溫感水膠邁向臨床 關節不卡卡

經濟日報／ 李珣瑛

台灣今年正式進入超高齡社會，銀髮族常見的疾病之一就是「會讓人行動卡卡」的關節炎。在經濟部產業技術司補助下，工研院開發出「突破性多效能溫感水膠」，有望成為退化性關節炎的新解方。

這款溫感水膠的獨特之處是可搭載多種藥物，在室溫下呈液態，經注射進入人體後，隨著溫度升高後迅速凝膠化，幫助藥物貼合受損組織並形成穩定保護膜，最長可停留於患部達30天，大幅提升藥物效能。並榮獲2025年愛迪生獎（Edison Awards）金牌，有望帶動國內生醫材料產業發展，造福患者。

談起這款溫感水膠，工研院生醫與醫材研究所再生醫學技術團隊表示，當初在業界夥伴啟發下開始投入水膠開發。研究出超過50種化學分子排列組合後，找到最佳的「黃金比例」，讓水膠可隨溫度變化，從液體變成凝膠，甚至能控制成膠溫度。

當時團隊即看好「溫感特性」可望成為未來精準治療的一大關鍵，並以此作為研究主題。

研究團隊將溫感水膠比喻為「藥物計程車」，歷經十年不斷測試不同的配方、搭載多種藥物與生長因子等，研發出「計程車（水膠配方）」載運「乘客（藥物）」的精準傳送最佳組合。

同時也觀察台灣高齡疾病的需求增長，因此選定長輩常見的關節炎，進一步開發結合關節炎藥物的水膠產品。

在應用研發過程中，團隊曾面臨不少挑戰。像是水膠搭載關節炎藥物注射入體內後，會造成患部周遭細胞滲透壓不平衡，甚至破裂，因此團隊花兩年的時間調整配方。

同時，也觀察到水膠可能引起酸化反應，導致發燒等副作用，便運用加入佐劑來穩定pH值，減少不適。

經過多次優化，終於在2022年完成開發，順利邁向臨床試驗。

目前這項創新的生醫材料已經技轉給工研院衍生新創「仁匯國際」，並啟動應用於椎間盤突出與骨折骨裂的技術開發，準備進入臨床試驗階段。

未來，除骨科應用外，也有望拓展至心臟及乳房外科手術以及醫美產業，不僅能造福患者健康，更將提升台灣醫療產業的競爭力，協助業界拓展國際市場。

工研院 醫材

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