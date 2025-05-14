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信義計畫區辦公室租金外溢效應 大巨蛋商辦每坪月租金攻破5,000元

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

據最新實價揭露資料顯示，大巨蛋旁的「巨蛋國際中心」每月租金含稅達4,936元；不過據備註資料顯示，該租賃案設有調漲機制，2027年12月租金就調整為每坪5,083元，2029年12月每坪5,235元，有機會挑戰信義計畫區外辦公大樓租金最高價。

信義房屋（9940）不動產企研室專案經理曾敬德表示，信義計畫區的辦公室每坪月租金相較其它國際城市並不算特別高，對於外商企業相對接受度較高，信義計畫區內的地標大樓，往往辦公室每坪月租金多在4,000元以上，少數可達每坪月租5,000元。

他強調，信義計畫區的租金上漲也有外溢比價效應，近年完工的新辦公大樓，靠近捷運站租金也容易寫下區域高價。

根據實價租金資料顯示，台北市信義區忠孝東路四段521、523、525、527、529、531號19樓，租賃期間有約定不同租金，承租人繳納租金時應加計營業稅，月租金為387.7萬元整，每坪租金4,936元（含稅）；自2027年12月1日起每月租金調整為399萬元整，每坪租金5,083元（含稅）；自2029年12月1日起每月租金調整為411萬元整，每坪租金5,235元（含稅）。

租金

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