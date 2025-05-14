金興發導入Femas HR雲端人資系統 人事流程省90%

連鎖百貨零售業者金興發宣布導入鋒形科技Femas HR雲端人資系統，大幅減少人工作業時間與錯誤率，過去需耗時3小時的人工作業，縮短至僅10分鐘完成，實測節省超過90%工時，未來將以此作為內部數位優化的樣板。

金興發門市據點遍布雙北區域，團隊人數近200人，過去仰賴地端人資系統管理人事，卻面臨操作複雜、功能分散、調整需額外付費等管理痛點。

金興發指出，舊系統在彈性與即時性上明顯不足，員工須透過口頭向主管申請請假，再由主管進行假單送出，資訊容易遺漏或有誤，薪資結帳流程也繁瑣耗時，在數位優化契機下，內部決定導入鋒形科技的雲端人資系統 Femas HR，透過一站式串聯排班、請假、出勤、薪資等模組，徹底解決傳統作業瓶頸。

金興發導入雲端人資系統 Femas HR之後，也展現三大成效。首先，排班違規即時提醒，處理時間從3小時縮短至10分鐘，過往需人力逐筆檢查門市班表是否符合「勞基法」，如今透過雲端系統內建防呆提醒與功能，一鍵即能完成班表檢核，讓HR同仁從繁瑣檢查中解放，專注更具價值的策略任務。

第二，薪資結帳效率提升58%，作業日數從6天減為2.5天。過去結算薪資資料需過多個關卡，每一關都需要從系統匯出再彙整，相當耗時；如今整合至Femas HR單一平台，系統內串出勤紀錄、請假簽核與薪資計算，大幅縮短作業時間，也降低因手動整合導致的錯誤風險。

第三，員工與主管手機即時操作，管理透明且明確。透過手機 App，員工能即時查詢班表、自己的上下班與請假紀錄、薪資單等，主管亦能即時審核假單，當員工出勤異常時也會主動通知主管，大幅提升現場管理效率與資訊透明度。過去員工口頭請假常造成誤會或資訊遞延，如今由員工自行提交並追蹤進度，責任明確、溝通更順暢。

金興發人力資源部經理蔡美伶指出，此次導入不僅讓總部人資作業節省大量時間與人力，更讓門市員工享有更便捷與現代化的使用體驗，也提升整體組織溝通與協作效率，Femas HR 雲端人資系統透過參數化設定，讓企業能隨組織變動靈活調整，真正實現智慧、彈性、合規的人事管理。

鋒形科技執行長李佳鴻表示，未來將持續協助更多零售、服務產業的企業數位優化，打造效率與友善兼具的人資管理作業流程，對正面臨排班複雜、結薪耗時、人事資訊難以整合等困境的企業來說，Femas HR 將扮演協助轉型升級的關鍵角色。