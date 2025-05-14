中油AI技術導入案件逾250件 估效益達數10億元

中油今天表示，近年透過AI技術導入應用於產、銷、儲及安環等各領域，有效提升營運效能，也打造出符合永續發展趨勢與市場競爭需求的智慧工場示範，至目前推動案件逾250件，預期可帶來數10億元效益。

中油舉例，「電源供應器壽命預測技術」獲得113年國家品牌玉山獎最佳產品獎全國首獎，展現國營事業積極導入AI應用行動力。

中油今天發布新聞稿表示，為推廣相關AI技術至各單位，110年11月成立5G AIoT 推動專案辦公室，將AI技術應用在製程改善、設備故障預知、智慧工安、環境保護及營運管理等面向，至114年4月止推動案件逾250件，預期全數順利完成後，可帶來數10億元效益（含增加收益、降低成本）。

其中，煉化三廠（大林廠、桃園廠及林園廠）分別擇定一個工場推動AI製程優化，達成節能減碳並提高產能效益；另利用AI圖像辨識馬達電流故障頻譜，提早預知設備異常以進行保養，可減少發生非計畫性停爐等損失。

此外，中油表示，自力研發並與學術單位跨界合作，開發管線測漏與定位AI系統，應用於地下長途管線洩漏偵測，114年初已完成民雄到新營管線區間的測漏與定位功能驗證，偵測時間從原耗費數小時大幅降至2分鐘內，可即時掌控風險並降低損失。

為提升大型光電案場巡檢作業效率，中油自112年起積極投入「無人機輔助太陽光電巡檢技術」開發，透過無人機取得的「可見光及熱影像」資訊以「AI影像辨識方式」找出太陽能板的缺陷，113年取得「太陽能板缺陷影像識別系統」新型專利，並獲得台灣創新技術博覽會發明競賽銀牌獎。

中油指出，114年起推動技術整合，將於115年應用於台灣中油23座大型屋頂型、地面型及水面型案場巡檢工作。

AI人才培育方面，中油112年獲得數位發展部「AI智慧應用暨人才淬鍊推動計畫（AIGO）」年度價值影響力獎，114年至118年推動為期5年的AI人才培育計畫。