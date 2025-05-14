山富旅遊開啟世代交替 30歲陳宣融出任總經理拚數位轉型

山富旅遊（2743）14日董事會通過首季財報與高層人事異動，6月1日起將由資訊長陳宣融接任總經理一職，正式從父親、現任董事長陳國森手中接棒營運權，展現世代交接布局。公司並公告陳宣融同時出任公司治理主管，預期其上任後，將在公司治理與數位轉型方面扮演關鍵角色。

陳宣融現年約30歲，擁有美國杜克大學機械工程碩士學歷，曾於2020至2021年間擔任山富董事長特助，之後又接任資訊長一職，熟悉公司營運。此次升任總經理，象徵山富啟動新一代接班布局，同時迎向AI時代的數位轉型挑戰。

陳宣融先前在法說會上表示，疫後企業差旅市場快速成長，永續旅遊已成為商務旅遊的新標準，此外，AI 智能搜尋與預訂技術也正加速普及應用。山富將運用 AI旅遊推薦與大數據分析，提升團體旅遊的個人化體驗。同時，導入旅遊合約電子簽約系統，以符合電子簽章法規，提升交易效率與安全性。

山富並公告第1季財報，營收達17.55億元，年增7.4%；稅後純益為1.74億元，較去年同期減少10.8%，每股稅後盈餘4.82元。公司指出，獲利下滑主因來自市場競爭加劇，仍將持續透過產品優化與營運效率提升應對挑戰。