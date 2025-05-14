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台糖與國圖合作文獻資料數位化 促進糖業文化流傳

中央社／ 台北14日電

為保存糖業歷史文化資產並推動學術研究發展，台糖公司與國家圖書館今天簽署「文獻資料數位化合作協議書」，將共同把台糖研究所館藏資料數位化，並呈現於國圖的「臺灣記憶」系統平台，提供社會大眾瀏覽，促進糖業文化永久流傳。

台糖董事長吳明昌與國家圖書館館長王涵青今天在台糖研究所國際會議廳，代表簽署「文獻資料數位化合作協議書」。

台糖透過新聞稿表示，未來雙方將聚焦於數位化台糖所典藏的糖業發展史料、產業技術報告及農業研究紀錄等重要文獻資料，以確保文化資產得以妥善保存並廣為流傳。

吳明昌表示，這些文獻記錄糖業發展的寶貴足跡，更具備高度的學術與技術價值，期待透過本次的合作，能以現代科技保全歷史記憶，讓糖業知識更容易被研究與應用，回饋社會。

王涵青指出，此次合作大幅提升國圖與台糖館藏的保存效能與使用效益。文獻數位化後，將開放給學術界與社會大眾查詢，此將有助於推動糖業史研究與知識普及，進一步拓展公共數位資源的社會影響力。

台糖 圖書館 研究所

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