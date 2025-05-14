預算1500萬-2000萬元可買北市宅？業者曝這二區可逾30坪

永慶房產集團統計，台北市1500萬至2000萬元總價帶中，以北投、文山區能購得最多坪數，平均皆逾30坪；相較下，大安區僅能購得17.6坪，坪數最小。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，北投區因房價相對親民，近一年同總價帶內平均可購得31.9坪，為北市之冠。雖地處邊陲，但捷運便利、生活機能佳，加上北士科與環狀線開發利多，是小資族與新婚夫妻的熱門選擇。

文山區則以平均30.8坪緊追在後。鄰近大安區、綠地與文教資源豐富，也吸引不少高教、公教族群，近一年交易件數達296件，為北市最多。反觀大安區，因地段精華、生活機能完備，單價高達114.1萬，為全市唯一平均坪數不到20坪的行政區。

陳金萍建議，若預算有限又重視空間，可「以時間換空間」，考慮北市邊陲區域，或選擇公設比低、室內坪效高的中古公寓產品。