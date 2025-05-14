大巨蛋旁商辦租金逐年調漲 單坪破5千元挑戰信義高價

信義計畫區辦公室租金單坪5千租賃個案已經屈指可數，不過根據最新實價揭露資料顯示，大巨蛋旁的「巨蛋國際中心」每月租金含稅達4936元，根據備註資料顯示，該租賃案設有調漲機制，2027年12月租金就調整為每坪5083元，2029年12月每坪5235元。

根據實價租金資料顯示，台北市信義區忠孝東路四段521、523、525、527、529、531號19樓、租賃期間有約定不同租金，承租人繳納租金時應加計營業稅，月租金為387.7萬元整，每坪租金4936元(含稅) ；自2027年12月1日起每月租金調整為399萬元整，每坪租金5083元(含稅) ；自2029年12月1日起每月租金調整為411萬元整，每坪租金5235元(含稅)。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，信義計畫區中指標大樓租金單價5千元的實價案例本來就稀少，多是具備優異景觀條件的超高樓層才容易出現，在信義計畫區以外單價五千的辦公室租賃案更是罕見，信義計畫區的辦公室租金單價相較其它國際城市並不算特別高，對於外商企業相對接受度較高，信義計畫區內的地標大樓，往往辦公室租金單價多在每坪4千以上，甚至少數可達每坪5千元，而信義計畫區的租金上漲也有外溢比價效應，近年完工的新辦公大樓，靠近捷運站租金也容易寫下區域高價。