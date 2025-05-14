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國家住都中心給助力 花蓮強震後首樁重建案決標

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
國家住都中心協助推動花蓮震災後公辦都更首案。圖／國住都提供
國家住都中心協助推動花蓮震災後公辦都更首案。圖／國住都提供

國家住都中心14日宣布，花一邨社區前棟重建計畫已順利完成設計與都更技術服務案決標，未來將與蔡孟哲建築師事務所、熊宜一建築師事務所等專業團隊攜手合作，重建出最貼近住戶需求的新建築。

花一邨社區位於花蓮市北濱街與海濱街口，在2024年4月3日地震中，前棟建物被判定為紅單危樓並強制拆除。為協助居民重建家園，國家住都中心隨後於當地舉辦多場說明會，獲得前棟全體住戶支持，決定以「地主自出資、公辦都更、採權利變換」方式重建，也成為花蓮縣首例。

儘管花一邨社區由前後兩棟組成，考量震損情況僅限於前棟且有立即重建需求，為加速修復居民生活空間並減少對後棟干擾，住都中心決定依《都市更新條例》第38條進行分棟更新。為了確保工程財務可行與住戶負擔合理，全案將先由專業團隊進行詳細規劃設計，待都更審議通過後再進行發包施工。

這項工程不僅是國家住都中心首度以地主自籌經費方式推動的都更案，更為地震災後社區重建提供全新典範。住都中心強調，將持續以專業團隊協助，打造更安全、更宜居的家園，也希望花一邨前棟重建案能帶動更多社區啟動更新行動。

公辦都更 都市更新

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