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台北101登萬呎高空 華航班機限定快閃

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航旅客登上機後，除了可感受客艙獨特的東方美學設計風格，體驗「從心做起」的親切服務，更能與台北 101 做近距離接觸。華航提供
華航旅客登上機後，除了可感受客艙獨特的東方美學設計風格，體驗「從心做起」的親切服務，更能與台北 101 做近距離接觸。華航提供

為推廣台灣觀光，中華航空（2610）攜手台北101，將「台北101好水」搬上華航班機，從5月14日至5月26日搭乘台北往返北美航線，包含紐約、洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖、溫哥華等航點的豪華商務艙旅客，都能見到這世界知名的台灣摩天大樓。

台北101不僅是台灣指標性地標，同時也是觀光客到台灣必訪的著名景點，特殊的建築外觀，讓人一眼難忘。華航希望透過這款台北101造型瓶裝水，將地標意象巧妙搬進客艙，讓旅客登上機後，除了感受華航客艙獨特的東方美學設計風格，體驗「從心做起」的親切服務，更能體會華航與台北101共同呈現的用心與精緻款待。

同時迎接5月24日即將到來的 「紐約大都會台灣日」（Mets’ AI Taiwan Day）活動，華航安排5月14日出發北美首班CI006台北飛往洛杉磯做為「台北101好水」快閃的首發航班；華航紐約分公司也將參與這場盛會，期待藉由這場結合台灣文化、觀光、美食等豐富內容的活動，將旅客帶進台灣，促進交流。

即日起至5月26日，華航往返北美航線的豪華商務艙，限定供應6,000瓶的「台北101好水」；6月底前憑瓶裝水上的吊卡，還可到台北101觀景台89樓禮品店兌換小禮物。

即日起至 5 月 26 日，華航往返北美航線的豪華商務艙，限定供應 6,000 瓶的「台北 101 好水」 ；6 月底前憑瓶裝水上的吊卡，還可到台北 101 觀景台 89 樓禮品店兌換小禮物。華航提供
即日起至 5 月 26 日，華航往返北美航線的豪華商務艙，限定供應 6,000 瓶的「台北 101 好水」 ；6 月底前憑瓶裝水上的吊卡，還可到台北 101 觀景台 89 樓禮品店兌換小禮物。華航提供
華航攜手台北 101，將「台北 101 好水」搬上華航班機，從 5 月 14 日至 5 月 26 日搭乘台北往返北美航線，包含紐約、洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖、溫哥華等航點的豪華商務艙旅客，都能見到這世界知名的台灣摩天大樓。華航提供
華航攜手台北 101，將「台北 101 好水」搬上華航班機，從 5 月 14 日至 5 月 26 日搭乘台北往返北美航線，包含紐約、洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖、溫哥華等航點的豪華商務艙旅客，都能見到這世界知名的台灣摩天大樓。華航提供

紐約 華航 觀光

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