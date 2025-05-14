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新光三越董座花落誰家？日方是關鍵

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
圖為新光三越台北信義新天地。圖／新光三越提供
圖為新光三越台北信義新天地。圖／新光三越提供

新光三越傳出將在6月27日舉行股東會，會中將選出新任的董事及監察人，市場推測，根據持股權董監席次跟上屆差異不大，共16席，日方占7席，泛吳家會拿到9席，股東會選完後另舉行董事會再推選出董事長。日本三越伊勢丹集團支持誰當董事長成為重要關鍵。

針對新光三越傳出將在6月27日舉行股東會，公司對於此事並沒有特別說明。日前吳東進對外說明表態支持弟弟吳東昇擔任董事長，吳東亮則是間接表態挺年輕人吳昕陽。

熟悉公司治理的專家就指出，日本三越伊勢丹集團到底支持誰擔任董事長就很重要，到目前為止日方並沒有表態，所以股東會後的董事會將是董事長寶座花落誰家的最重要一戰。

根據新光三越董事會股權結構顯示，新光三越共有13席董事與3席監察人，其中，日本三越伊勢丹約持有43%的股權，掌控6席董事及1席監察人；泛新光集團持有57%，其中吳東進、吳東昇所代表的泛新光體系握有4董、1監；現任總經理吳昕陽代表的吳東興家族則共計3董、1監。

新光三越董座花落誰家，占董、監事席次達到7席的日本三越伊勢丹集團，對結果具有關鍵影響力。根據消息指出，吳東昇擅長日文，接任董事長一職後，與日方溝通順暢，經營表現也為其加分，綜合目前情勢，吳東昇有哥哥吳東進支持再加上日本如果也同步支持連任機會仍高。根據目前的角力概況，吳東昇續任董事長、總經理應由吳昕陽續任可能性很高，

吳昕陽目前仍有很大的優勢，年輕人對於百貨的經營策略很有一套，領軍新光三越成為全台獲利最好百貨公司；據了解，2023年新光三越董事彼此有共識，規劃由第三代接班人來掌舵，現任總經理吳昕陽為集團世代交替主角。

除了董事長寶座由誰擔任外，今年新光三越股東會是否討論新光三越IPO案，市場也相當矚目。

新光三越 股東會 董事長

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