全家友善移工服務再創新 APP「智慧AI翻譯」全新上線

全家便利商店ESG行動再獲肯定！在首屆「台灣零售永續獎」中脫穎而出，勇奪「永續合作夥伴獎」、「永續零售供應鏈獎」、「顧客永續行動獎」三項金級大獎，為參賽便利商店中獲得金獎數量之最。近期更以「全家一起友善移工計畫」及「永續食材與包材減塑」兩大行動，獲得「2025遠見ESG企業永續獎」之「社會創新組楷模獎」與「環境友善組績優獎」雙料大獎，為便利商店實踐ESG的領航品牌。

全家長期秉持「便利永續，你也+1」ESG行動精神，串聯多元夥伴、推動綠色供應鏈，並邀請消費者共同參與，打造全民可及的永續生活場域。更特別關注多元族群消費需求，「全家一起友善移工計畫」自2023年起攜手社創組織One-Forty，從「多語系」、「多商品」、「多交流」三方面著手，推出四國語言溝通墊板、多語系飲品菜單電子看板、FamiPort多語介面等工具，改善80萬名在台移工的消費痛點。

今年更創新導入「智慧AI翻譯」服務，於APP推出「即時文字翻譯」與「即時圖片翻譯」兩大功能，由AI員工「Ava」提供中文、英文、日文、韓文、泰文、越南文、印尼文與菲律賓文等八國語言，協助外籍顧客與店員順利溝通。即時圖片翻譯功能更能解析商品成分、熱量、過敏原等資訊，協助消費者安心選購，避免文化或飲食誤差導致誤購。

「全家一起友善移工計畫」迄今已累計獲得6項永續獎項，並獲97%移工肯定此友善服務的便利性，顯示此項行動對社會多元共融的正面影響力。

在環境面向，全家自2018年起與百家供應商合作推動Clean Label潔淨標章，目前已有逾千種原料與700項商品獲認證，鮮食產品認證率達8成以上，自有品牌FamiCollection全系列飲品也已全數獲得潔淨標章。2024年更進一步導入「全穀標章」，成為國內首個同時落實兩項食品標準的零售通路商，並建置「食在購安心」食品履歷系統，讓商品資訊透明化，提供消費者安心選擇。

為支持本土農業及降低碳足跡，全家鮮食產品優先採用具有政府標章的國產蔬果、肉品、蛋乳品與米類，2024年累計整體綠色採購達3千公噸，投入金額近2.5億元。包材亦同步透過包材減重、再生膜導入等方式減少塑料使用，去年累積減塑逾200噸，更針對大口飯糰等商品導入透氣貼標，藉由熱氣內循環減少微波碳排。