國人房屋自有率高達83.6% 全台逾1.3萬戶住宅設籍超過六戶

觀察內政部不動產資訊平台資料，全台有設戶籍住宅的戶數狀況，有83.6%的住宅都是屬於一宅一戶；同時，全台也有13,360間住宅，每宅設籍6戶以上。

以各縣市住宅設籍數來看，離島金門縣平均每戶設籍住宅擁有2.03戶，居全國之冠，其次為澎湖縣的1.56戶。

本島各縣市當中又以嘉義縣多戶設籍的情況最明顯，每戶住宅平均有1.38戶，其次為雲林縣1.35戶，和南投縣1.3戶；而六都中以台北市單一住宅的戶數最多，平均1.29戶。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，住宅設戶籍最直接地影響自用住宅稅率，不過出現一宅多戶，不排除是因為家族同住，但旁系手足婚後分戶，或是租屋族入籍，與房東分戶。

她指出，對許多租屋族而言，雖然沒有設籍的迫切性，不過為了子女學區考量，或就近選舉投票方便，以及享受該縣市福利，所以有明確寄戶口的需求，才導致一宅有多戶的情況。

張旭嵐舉例，離島縣市的福利條件都不錯，以金門縣為例，設籍居民享有機票7折優惠、生育補助和全職媽媽津貼、大學前學餐費全免、就學補助津貼，以及學童免費營養午餐、喝牛奶等。

張旭嵐表示，不僅如此，金門人只要年滿20歲，即可享有三節「家戶配酒」，這也難怪金門縣就算實際居民和住宅不多，但幾乎一半以上的住宅都至少有兩戶以上的戶籍。

許多租屋族常有房東不讓設籍的困擾，張旭嵐指出，新的租屋定型化契約明定，房東不得約定房客不得遷入戶籍。

張旭嵐強調，只要房客有居住事實而房東不同意遷入時，依《戶籍法》第17條等相關規定，房客可檢具國民身分證、遷出地戶口名簿及居住證明文件（如未經公證之租賃契約），直接向遷入地戶政事務所申請遷入登記。