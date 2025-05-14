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北市1500~2000萬買哪裡有高坪效？專家：這兩區房屋面積逾30坪

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

台北房市示意圖。聯合報系資料照片／記者游智文攝影
台北房市示意圖。聯合報系資料照片／記者游智文攝影
永慶房產集團統計各行政區在總價帶1,500萬元至2,000萬元住宅的平均坪數，其中北投區、文山區購買坪數最大，皆逾30坪；而相同總價預算在大安區僅僅只能購買17.6坪，坪數最小。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，北投區位處台北市邊陲地區，房價自然實惠許多，因此在相同預算下能擁有更寬闊的居住空間，近一年在1,500萬元至2,000萬元的總價帶內，平均可購得31.9坪，是北市最高。

北投雖距台北市中心略有距離，但是生活機能相當便利，也有捷運優勢，醫療、教育等資源亦相當齊全，再加上未來還有北士科和環狀線的開發利多，也成為許多小資族、年輕夫妻入住北市的理想選擇之一。

文山區同樣位於北市邊陲地帶，因此也有機會以同樣的預算購得較大坪數的住宅。近一年在相同的預算下，平均可購得30.8坪。

陳金萍指出，雖然文山區相對偏遠，但是仍毗鄰北市核心區域大安區，部分區域距離台灣大學也只需要幾分鐘的車程，再加上文山區綠化、文教資源豐富，素有北市後花園之稱，也成為許多公教人員、高教族群熱門居住地。

近一年來文山區1,500萬元至2,000萬元的住宅交易件數高達296件，也是全市最高。

在1,500萬元至2,000萬元的總價帶下，仍有機會買在北市核心區域，但是坪數便明顯小巧，其中大安區平均僅能購得17.6坪，為北市最小。

陳金萍指出，大安區位居台北市蛋黃核心區，擁有密集的捷運網路、優質學區、完善生活機能與大型綠地公園，長年吸引高資產族群入主，造就其房價居高不下。

在1,500-2,000萬元總價帶區間裡，大安區是唯一購買坪數不到20坪，每坪成交均價破百萬的行政區、高達114.1萬元。

陳金萍指出，消費者在購屋時，居住空間往往是重要的考量因素之一，特別是新婚夫妻和擁有小孩的族群。在預算有限的情況下，若需要較大空間的族群，可以透過「以時間換空間」的找屋策略，到相對邊陲的行政區購屋，不僅室內空間較大、物件選擇亦較多。或者可優先選擇中古公寓產品，亦有公設比較低、室內使用空間較大的優勢。

永慶房產集團統計各行政區在總價帶1,500萬元至2,000萬元住宅的平均坪數，其中北投區、文山區購買坪數最大，皆逾30坪；而相同總價預算在大安區僅僅只能購買17.6坪，坪數最小。永慶房產集團提供
永慶房產集團統計各行政區在總價帶1,500萬元至2,000萬元住宅的平均坪數，其中北投區、文山區購買坪數最大，皆逾30坪；而相同總價預算在大安區僅僅只能購買17.6坪，坪數最小。永慶房產集團提供

台灣大學 房價 捷運

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