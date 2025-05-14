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Yahoo奇摩購物開放OPENPOINT會員綁定 消費直接折抵點數

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

Yahoo奇摩購物宣布與統一集團OPENPOINT深度整合，開放平台會員綁定OPENPOINT帳號，正式導入「點數折抵消費」機制。未來超過1,850萬名OPENPOINT會員可直接於Yahoo奇摩購物消費並折抵點數，拓展點數應用場域，強化會員跨平台互通與黏著度，希望提供消費者直覺與便利的跨平台點數消費體驗，也為後續導入OPENPOINT回饋機制、建立線上線下點數流通網打下基礎，全面推進Yahoo奇摩購物會員與點數經濟。

根據《Research and Markets》報告，台灣忠誠會員市場預估至2028年將超過770億元（約25.6億美元），年均成長率8.6%。Yahoo奇摩購物去年雙11首次與OPENPOINT攜手推出點數兌換「購衷心」會員體驗、折價券、購物金等活動，吸引近3成的OPENPOINT用戶轉化為「購衷心」會員，主要消費集中於美食、票券與清潔等高消費頻率品類，客單價更較一般會員高出6成。

Yahoo奇摩購物電子商務行銷部資深總監賴美均表示，OPENPOINT擁有超過1,850萬會員、2024年累計點數市場規模突破35億。Yahoo奇摩購物開放綁定OPENPOINT帳號，會員將可在平台直接使用OPENPOINT點數折抵消費，希望透過雙方會員生態圈串連，創造雙向價值整合，放大點數應用情境為開端，拓展會員規模，帶動平台新一波消費循環，更藉由點數導流、數據應用與行銷整合，搶攻點數經濟時代下的新型態會員紅利戰。

OPENPOINT Yahoo 消費

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