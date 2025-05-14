從製程優化到智慧工安 中油導入AI應用有成

台灣中油公司推動數位轉型，近年陸續將人工智慧（AI）與創新科技結合，廣泛應用於產、銷、儲及安環等各領域，透過AI技術導入，有效提升營運效能，並打造出符合永續發展趨勢與市場競爭需求的智慧工場示範，其中「電源供應器壽命預測技術」獲得113年國家品牌玉山獎最佳產品獎全國首獎，展現國營事業積極導入AI應用、提升整體經營效能的決心與行動力。

中油表示，早在110年11月即成立5G AIoT推動專案辦公室，將AI 技術應用在製程改善、設備故障預知、智慧工安、環境保護及營運管理等面向，至114年4月止推動案件數逾250件，預期全數順利完成後，可帶來數十億元的效益。其中，大林廠、桃園廠及林園廠等煉化三廠分別擇定一個工場推動AI製程優化，達成節能減碳並提高產能效益；另利用AI圖像辨識馬達電流故障頻譜，提早預知設備異常以進行保養，可減少發生非計畫性停爐等損失。

此外，中油也自力研發並與學術單位跨界合作，開發管線測漏與定位AI系統，應用於地下長途管線洩漏偵測，今年初已完成民雄到新營管線區間的測漏與定位功能驗證，偵測時間從原耗費數小時大幅降至2分鐘內，可即時掌控風險並降低損失。

另外，為了提升大型光電案場巡檢作業效率，中油自112年起積極投入「無人機輔助太陽光電巡檢技術」開發，透過無人機取得的「可見光及熱影像」資訊，以「AI影像辨識方式」找出太陽能板的缺陷，113年取得我國「太陽能板缺陷影像識別系統」新型專利，並獲得台灣創新技術博覽會發明競賽銀牌獎，114年起推動技術整合，將於115年應用於台灣中油23座大型屋頂型、地面型及水面型案場巡檢工作，中油表示，這是智慧能源維運與科技創新實力的展現。

在AI人才培育方面，中油指出，中油112年獲得數發部「AI 智慧應用暨人才淬鍊推動計畫（AIGO）」年度價值影響力獎，114年至118年推動為期5年的AI人才培育計畫， 113年至114年4月底辦理AI相關實體、線上學習及直播培訓課程，逾5000人次參與；同時鼓勵訓後實作，將AI應用與業務充分結合，其中由人力資源處訓練所自行開發之「客服聊天機器人」可提供參訓學員24小時即時服務。

中油表示，在數位轉型推動上已逐漸展現成效，對內強化營運管理效率，對外優化客戶服務體驗，未來將以現有成果為基礎，持續導入AI技術，提升整體經營效能，朝智慧化永續企業發展。